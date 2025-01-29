Как придать кухонной столешнице текстуры благодаря несложному лайфхаку

Уникальные элементы дизайна это то, что делает наши дома по-настоящему особенными. Специалисты советуют заменить стандартные, идеально отшлифованные столешницы на текстурированные.

Придать текстуру столешницам можно собственноручно. Для этого проекта вам нужны только клей, фольга и эпоксидная смесь, передает 24 Канал со ссылкой на House and Digest.

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Как придать столешнице текстуру

Сначала нанесите слой клея на вашу столешницу, а затем покройте ее листами фольги. Глубина текстурированного эффекта будет зависеть от того, как вы работаете с фольгой: гладкий лист даст легкий эффект прожилок, а если смять фольгу и затем расплющить ее, получите более выразительную морщинистую текстуру. Используйте руки или валик, чтобы разгладить фольгу как можно ровнее перед тем, как смешивать и заливать эпоксидную смолу.

Пузырьки воздуха – это главный враг работы с эпоксидной смолой, ведь они могут сделать конечный продукт туманным или искаженным. Поэтому перемешивайте отвердитель (для эпоксидной смолы) с эпоксидной смолой медленно и дайте смеси "отдохнуть" несколько минут перед заливкой.

Текстурированные столешницы придадут пространству оригинальности / Скриношт

Перемешивать нужно постоянно на протяжении 3 – 5 минут. Затем тоненькой струйкой начинайте заливать ваш арт-объект. Лучше всего заливать слоями по 1 сантиметру. Максимальная высота слоя – 5 сантиметров.

Если появились пузырьки, выгоняйте их потоком горячего воздуха из фена. Затем слой оставляют на застывание на 3 часа. После этого можно заливать второй слой.

Если в раствор добавить красителей, можно достичь необычного эффекта. Например, добавьте разные цвета на первый слой смолы, используя тепловой пистолет для того, чтобы растянуть цвета друг от друга или соединить их. Дайте проекту высохнуть в течение ночи.