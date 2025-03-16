Британский дизайнер поделился идеями, как стильно замаскировать телевизор в интерьере

Телевизор – это вещь, которая, скорее всего, есть в каждом доме. Однако его точно не назовешь самым эстетичным предметом. Именно поэтому британский дизайнер Дрю Майкл Скотт поделился оригинальными идеями, как спрятать телевизор в интерьере.

Три потрясающие идеи стилизации телевизора

Захватывающие идеи Дрю Майкла Скотта, известного под псевдонимом Lone Fox, вдохновляют на то, чтобы их повторить. Об этом сообщает 24 Канал.

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Дизайнеру удалось превратить обычный предмет в настоящее произведение искусства. Он поделился тремя способами стилизации телевизора в интерьере. Первый из них заключается в том, чтобы поместить полотно для проектора в комод. Да, в этом случае речь идет не о традиционном телевизоре. Однако почему бы не добавить своему дому немного больше уюта и ретро-стиля?

Преимуществом проектора является то, что полотно можно легко свернуть и спрятать, когда вы его не используете. Для такого дизайна важно подобрать широкий комод, в который поместится полотно. Дрю Майклу Скотту удалось идеально реализовать такую задумку.

Как стилизовать телевизор в интерьере: видео

Второй вариант стилизации телевизора – очень увлекательный и эстетичный. Дизайнер решил разместить его на мольберте и вставить в роскошную золотую раму. Для заставки телевизора Скотт выбрал живописный пейзаж, поэтому с первого взгляда никто даже не поймет, что это телевизор. Такой декор идеально вписался в интерьер и добавил ему уникальности.

Кстати, преимуществом такой стилизации телевизора является то, что мольберт можно перемещать. Вы можете поставить его в любом уголке своего дома, где хотите посмотреть телевизор.

В третьем варианте дизайнер показал, как спрятал телевизор в винтажном деревянном шкафу. Чтобы посмотреть телевизор, достаточно просто открыть дверцу.

Эти идеи дизайнера действительно очень ценны. Он полностью переосмыслил то, как люди используют телевизор в доме.