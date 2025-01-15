Так, недавно телеведущая запостила в Instagram видео, где показала, как можно стильно спрятать телевизор, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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Телевизор, спрятан за искусством, которое движется

Стейси Дули скрыла телевизор, накрыв его художественным полотном, используя очень оригинальный электронный механизм. Система позволяет поднять картину вверх нажатием кнопки на пульте, делая телевизор доступным для просмотра.

Как работает метод от Дули: смотрите видео до конца

Это не впервые, когда Стейси Дули и телевизоры оказываются в центре обсуждения – в прошлом году она спровоцировала дискуссию на тему, стоит ли иметь телевизор в спальне. А теперь она уже в начале нового года вдохновляет нас переосмыслить концепцию телевизоров в гостиной.

Специалисты по интерьерам поражены инновационным решением Дули.

Ход Стейси Дули, когда подвижная картина скрывает телевизор, является одновременно гениальным и элегантным. Это отличное решение для тех, кто хочет сохранить чистоту и упорядоченность интерьера, одновременно оставляя технические устройства незаметными. Я бы порекомендовала это для помещений, где акцент сделан на дизайне и для более формальных пространств, таких как гостиная или столовая,

– подытожила дизайнер Клэр Гарнер.