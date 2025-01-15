Так, нещодавно телеведуча запостила в Instagram відео, де показала, як можна стильно заховати телевізор, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Телевізор, схований за мистецтвом, яке рухається

Стейсі Дулі приховала телевізор, накривши його художнім полотном, використовуючи дуже оригінальний електронний механізм. Система дозволяє підняти картину вгору натисканням кнопки на пульті, роблячи телевізор доступним для перегляду.

Як працює метод від Дулі: дивіться відео до кінця

Це не вперше, коли Стейсі Дулі і телевізори опиняються в центрі обговорення – минулого року вона спровокувала дискусію на тему, чи варто мати телевізор у спальні. А тепер вона вже на початку нового року надихає нас переосмислити концепцію телевізорів у вітальні.

Фахівці з інтер'єрів вражені інноваційним рішенням Дулі.

Хід Стейсі Дулі, коли рухома картина приховує телевізор, є водночас геніальним і елегантним. Це чудове рішення для тих, хто хоче зберегти чистоту та впорядкованість інтер'єру, одночасно залишаючи технічні пристрої непомітними. Я б порекомендувала це для помешкань, де акцент зроблений на дизайні та для більш формальних просторів, таких як вітальня чи їдальня,

– підсумувала дизайнерка Клер Гарнер.