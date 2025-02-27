Возьмите веник, чтобы ваш комод у кровати засиял: видео оригинального лайфхака

Каждый наш день начинается с того, что мы видим перед собой сразу после того, как проснулись. Поэтому спальную зону и прилегающие к ней просторы важно организовать так, чтобы обеспечить максимальный комфорт.

Комод– один из тех элементов, что дополнит любую спальную комнату особым уютом, однако не всегда можно найти именно тот, который нравится. Однако можно превратить тот, какой у вас есть, на обновленную и стильную версию. Интересной идеей поделилась пользовательница токтока @shellydoesdiy, пишет 24 Канал.

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Как сделать стильный комод

Прежде всего следует выбрать краску, которой вы захотите покрасить комод. Здесь стоит обратить внимание на то, какой цвет больше всего "впишется" в вашу спальню, ведь важно, чтобы потом комод можно было совмещать с другими предметами спального интерьера и чтобы схема в комнате выглядела целостно.

Так, выбрав краску, кистью наносите ее на поверхность комода. Казалось, что этого было бы достаточно, чтобы придать новый вид комоду, но это не совсем так.

Основную роль здесь будет играть веник. Так, именно этот элемент предоставит комод интересных штрихов, которые подарят ему интересный вид.

Итак, после того, как вы нанесли краску, нужно кончиками веника пройтись вертикально по плоскости комода, а после этого повторить эти же действия, но уже в горизонтальном направлении. Так следует повторить несколько раз, чтобы образовался определенный узор. Важно между этим протирать веник сухой салфеткой, чтобы не оставлять скоплений краски.

После этого следует оставить комод, чтобы краска высохла и можно на нем хранить необходимые вам безделушки.

Как создать стильный комод с помощью веника: смотрите видео