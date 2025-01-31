Ковры с дырками становятся новым трендом: что о них думают дизайнеры

Абстрактные ковры с вырезами набирают популярность в дизайне интерьера. Это не спроста, ведь они способны не просто дополнить интерьер, а стать главным акцентом.

Что известно о коврах с дырками

Новый тренд демонстрирует, что ковер может быть "звездой" комнаты, а не предметом, который сливается с фоном. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Livingetc.

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Люди всегда ищут свежие дизайнерские идеи, а вырезанные ковры отходят от предполагаемого прямоугольного формата. Их неправильные формы выглядят современно, позволяя узорам и иллюстрациям занять центральное место в смелый, выразительный способ,

– сказал дизайнер интерьера Серджио Маннино.

Концепция ковра с дырками заключается в том, чтобы добавить интерьеру искусства неожиданным образом. Благодаря своим асимметричным формам вырезанный ковер создает движение и энергию, нарушая жесткие геометрические схемы.



Трендовый ковер с дырками / Фото Garance Vallée

Как стилизовать трендовый ковер

На первый взгляд, может показаться, что ковер с дырками – это о максималистском интерьере. Но на самом деле его смело можно использовать и в минимализме. Более того, дизайнеры советуют это делать. Ковер с дырками удачно дополнит минималистичный интерьер и станет центральным объектом. Лучше всего постелить его на белый пол или совместить со светлой мебелью нейтральных оттенков.



Стилизация ковра с дырками в интерьере / Фото Garance Vallée

Дизайнеры советуют использовать ковер с дырками в гостиной, чтобы придать ей особый стиль.

Такой ковер может стать предметом коллекционного искусства, содержащий много цветов и текстур без традиционного понятия "узор". В некоторых случаях ковер с дырками может быть единственным предметом искусства в комнате,

– сказала дизайнер интерьера Саманта Галлачер.

Не бойтесь интересных деталей в интерьере, ведь они делают его уникальным и передают стиль хозяев дома.