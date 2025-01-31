С тех пор, как американская рэперша Меган Джовон Рут Пит создала песню "Горячая девушка-лето" в 2019 году, Интернет не может насытиться эстетикой "girl". Возникали разные варианты такие, как "чистая девушка", "эта девушка". Появлялись и исчезали. Впрочем, до сих пор актуальной остается "еда-девушка", передает 24 Канал со ссылкой на Elle decor.

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Что такое "еда-девушка", и как она проявляется в интерьерах

Все началось с девушек-чесночных фанаток (которые обожали добавлять чеснок в каждый рецепт) и девушек-любителей солений (которых объединяла одержимость ферментированными продуктами), а теперь это стало настоящим меню. Эти игривые микротренды превращаются в легитимное дизайнерское движение, и палитра цветов Pinterest на 2025 год – Красная вишня, Масло желтое, Укреп зеленый и Овес альпийский – служит доказательством этого.

В течение десятилетий эстетика определялась традиционными авторами – дизайнерами, редакторами моды и руководителями, которые решали, какой вид будет "модным" в том или ином сезоне. Теперь, благодаря демократизации социальных сетей, молодые женщины возвращают традиционно "женские" интересы и трансформируют их в веселые, легкие формы самовыражения. Эти тренды органично возникают в TikTok, где создатели превращают пищевые вдохновения в вирусные эстетики, которые собирают миллионы просмотров каждая. Даже крупные бренды и знаменитости уже продуцируют эти идеи. Так, Хейли Бибер создала линию продуктов, вдохновленную эстетикой "strawberry girl", еще до того, как большинство из нас поняли, что это значит.

Каждая "еда-девушка" олицетворяет определенную философию жизни и создает целый мир. Это как тест на личность, ставший реальным: вместо того, чтобы Buzzfeed рассказывал вам, какой пиццей вы являетесь в зависимости от любимой эры Тейлор Свифт, вы сами выбираете свою "пищевую" судьбу.

"Томатная девушка"

Поразительная тосканская вилла в стиле "томатной девушки" / Фото Richard Powers

Рожденная от бесконечного лета в Италии, эстетика "томатной девушки" – это красные льняные платья и видео о приготовлении пасты, но это также солнечно запеченные терракотовые плитки, бытовая техника в ретро-стиле и керамика. Представьте себе деревенские деревянные балки, текстиль в средиземноморском стиле и достаточно медной посуды для оснащения тосканской кухни – как идеально зрелый помидор: богатый, аутентичный и одновременно классический, но и современный. "Томатная девушка" отражает наше коллективное желание тепла, традиций и неуловимый итальянский дух спретцатуры.

"Вишневая девушка"

Эта жаркая, изящная столовая бордового цвета, одобрена "вишневыми девушками" / Фото Tim Lenz

"Вишневая девушка" – это изящная парижская кузина "томатной девушки", которая училась за границей, и так и не вернулась домой. Обе любят красный, но "вишневая девушка" склоняется к более темным, драматичным оттенкам бордо. В интерьере это проявляется в виде мягкой мебели из бархата, ретро-постеров, мрачных акцентных стен, медных акцентов и, конечно же, вишен.

"Лимонная девушка"

Невозможно скучать в этой светлой столовой на португальской вилле / Фото Stephan Julliard

Светлая, яркая и вечно оптимистичная, эстетика "лимонной девушки" несет энергию Амальфи. "Лимонная девушка" – это солнечный контраргумент к мрачным вибрациям темной академии, что доминировали в предыдущие годы. Это цитрусово-желтые оттенки, сочетаются с чистыми белыми, большим количеством естественного света и керамической плиткой с лимонными мотивами. Ротанговая мебель, полосатые навесы и ботанические принты дополняют вид.

"Клубничная девушка"

Этот женственный стиль в очаровательной спальне дарит нам все вибрации "клубничной девушки" / Фото Haris Kenjar

Эта эстетика сочетает мягкие розовые оттенки, винтажные цветочные принты и почти провокационный уровень сладостей. Представьте себе фестончатые края (на всем), цветочные обои и коллекции молочного стекла. Это все о воплощении той сладкой, романтической энергии, что одновременно ностальгическая и свежая.

Манго-девушка

Офис в стиле "манго-девушка" / Фото Trevor Tondro

"Манго-девушка" живет в постоянном режиме отпуска и выбрала бы купальник вместо делового костюма. "Манго-девушка" приносит тепло заката через оранжевые и золотистые оттенки в интерьер, используя ротанговую мебель, яркие ботанические принты и множество растений. Их пространства наполнены ароматами кокоса, манго и папайи.

"Запеченные бобы – девушка"

Гостиная с эклектичной мебелью и декором с коллекционными предметами в стиле "девушки – запеченные бобы" / Фото William Waldron

Возможно, самая хаотичная из эстетик, вдохновленная едой – "запеченные бобы-девушка". Она является независимой и авантюрной. Это проявляется через земные оттенки, органические текстуры и намеренно небрежную манеру оформления. Она хаотична, но также ориентирована на здоровье – как и подруга, которая занимается йогой на рассвете, но также во время стресса ест холодные равиоли прямо из банки.

"Яйцо, сваренное вкрутую – девушка"

Эта классическая парижская квартира идеально соответствует стилю "девушки-яйца, сваренного в крутую" / Фото Stephan Julliard

Эстетика "девушки-яйца, сваренного в крутую"– это минималистичный ответ на дизайн, вдохновленный едой, который приобрел популярность вместе с TikTok, ориентированным на уход за кожей. Она отличается чистыми линиями, слоновой кости и тщательно подобранной простотой. Речь идет о жемчужно-белых стенах, изогнутой мебели цвета яичной скорлупы и тщательно продуманном нейтральном текстиле.