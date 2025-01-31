Відтоді, як американська реперка Меган Джовон Рут Піт створила пісню "Гаряча дівчина-літо" у 2019 році, Інтернет не може насититися естетикою "girl". Виникали різні варіанти такі, як "чиста дівчина", "ця дівчина". З'являлися і зникали. Втім, досі актуальною залишається "їжа-дівчина", передає 24 Канал із посиланням на Elle decor.

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Що таке "їжа-дівчина", і як вона проявляється в інтер'єрах

Все почалося з дівчат-часникових фанаток (які обожнювли додавати часник до кожного рецепту) та дівчат-любителів солінь (яких об'єднувала одержимість ферментованими продуктами), а тепер це стало справжнім меню. Ці грайливі мікротренди перетворюються на легітимний дизайнерський рух, а палітра кольорів Pinterest на 2025 рік – Червона вишня, Масло жовте, Укріп зелений та Овес альпійський – служить доказом цього.

Протягом десятиліть естетика визначалась традиційними авторами – дизайнерами, редакторами моди та керівниками, які вирішували, який вигляд буде "модним" в тому чи іншому сезоні. Тепер, завдяки демократизації соціальних мереж, молоді жінки повертають традиційно "жіночі" інтереси і трансформують їх у веселі, легкі форми самовираження. Ці тренди органічно виникають у TikTok, де творці перетворюють харчові натхнення на вірусні естетики, які збирають мільйони переглядів кожна. Навіть великі бренди та знаменитості вже продукують ці ідеї. Так, Хейлі Бібер створила лінію продуктів, натхненну естетикою "strawberry girl", ще до того, як більшість з нас зрозуміли, що це означає.

Кожна "їжа-дівчина" уособлює певну філософію життя та створює цілий світ. Це як тест на особистість, що став реальним: замість того, щоб Buzzfeed розповідав вам, якою піцою ви є в залежності від улюбленої ери Тейлор Свіфт, ви самі вибираєте свою "харчову" долю.

"Томатна дівчина"

Разюча тосканська вілла у стилі "томатної дівчини" / Фото Richard Powers

Народжена від безкінечного літа в Італії, естетика "томатної дівчини" – це червоні льняні сукні та відео про приготування пасти, але це також сонячно запечені теракотові плитки, побутова техніка в ретро-стилі та кераміка. Уявіть собі сільські дерев'яні балки, текстиль в середземноморському стилі та достатньо мідного посуду для оснащення тосканської кухні – як ідеально зрілий помідор: багатий, автентичний і одночасно класичний, але й сучасний. "Томатна дівчина" відображає наше колективне бажання тепла, традицій та невловимий італійський дух спретцатури.

"Вишнева дівчина"

Ця спекотна, витончена їдальня бордового кольору, схвалена "вишневими дівчатами" / Фото Tim Lenz

"Вишнева дівчина" – це витончена паризька кузина "томатної дівчини", яка навчалась за кордоном, і так і не повернулась додому. Обидві люблять червоний, але "вишнева дівчина" схиляється до темніших, драматичніших відтінків бордо. В інтер'єрі це проявляється у вигляді м'яких меблів із оксамиту, ретро-постерів, похмурих акцентних стін, мідних акцентів та, звісно ж, вишень.

"Лимонна дівчина"

Неможливо сумувати в цій світлій їдальні на португальській віллі / Фото Stephan Julliard

Світла, яскрава і вічно оптимістична, естетика "лимонної дівчини" несе енергію Амальфі. "Лимонна дівчина" – це сонячний контраргумент до похмурих вібрацій темної академії, що домінували в попередні роки. Це цитрусово-жовті відтінки, поєднані з чистими білими, великою кількістю природного світла та керамічною плиткою з лимонними мотивами. Ротангові меблі, смугасті навіси та ботанічні принти доповнюють вигляд.

"Полунична дівчина"

Цей жіночний стиль в чарівній спальні дарує нам усі вібрації "полуничної дівчини" / Фото Haris Kenjar

Ця естетика поєднує м'які рожеві відтінки, вінтажні квіткові принти і майже провокативний рівень солодощів. Уявіть собі фестончасті краї (на всьому), квіткові шпалери та колекції молочного скла. Це все про втілення тієї солодкої, романтичної енергії, що одночасно ностальгійна та свіжа.

Манго-дівчина

Офіс у стилі "манго-дівчина" / Фото Trevor Tondro

"Манго-дівчина" живе у постійному режимі відпустки і вибрала б купальник замість ділового костюма. "Манго-дівчина" приносить тепло заходу сонця через оранжеві та золотисті відтінки в інтер'єр, використовуючи ротангові меблі, яскраві ботанічні принти та безліч рослин. Їхні простори наповнені ароматами кокосу, манго та папаї.

"Запечені боби – дівчина"

Вітальня з еклектичними меблями та декором з колекційними предметами у стилі "дівчини – запечені боби" / Фото William Waldron

Можливо, найхаотичніша з естетик, натхненна їжею – "запечені боби-дівчина". Вона є незалежною та авантюрною. Це проявляється через земні відтінки, органічні текстури і навмисно недбалу манеру оформлення. Вона хаотична, але також орієнтована на здоров'я – як та подруга, яка займається йогою на світанку, але також під час стресу їсть холодні равіолі прямо з банки.

"Яйце, зварене у круту – дівчина"

Ця класична паризька квартира ідеально відповідає стилю "дівчини-яйця, звареного у круту" / Фото Stephan Julliard

Естетика "дівчини-яйця, звареного у круту"– це мінімалістична відповідь на дизайн, натхненний їжею, який набув популярності разом з TikTok, орієнтованим на догляд за шкірою. Вона відзначається чистими лініями, слоновою кісткою та ретельно підібраною простотою. Йдеться про перлинно-білі стіни, вигнуті меблі кольору яєчної шкаралупи та ретельно продумані нейтральні текстилі.