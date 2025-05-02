Чтобы не красить: как добавить цвета в прихожую, чтобы сделать ее более роскошной

Краска – это быстрый и относительно простой способ добавить цвета входа в дом. Независимо от размера прихожей, это не единственный способ придать ей интересный вид.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Как добавить цвета ко входу в дом без покраски

Независимо от того, или вы начинаете редизайн дома, или приобрели или унаследовали его, вы можете решить, что хотите придать свежий вид прихожей. Так, эксперты дали советы относительно того, как добавить цвета в это пространство без покраски.

Обои – это один из эффективных способов добавить цвета и интереса прихожей без использования краски. Цветные обои от пола до потолка многим могут показаться слишком яркими, поэтому, чтобы сохранить яркость пространства, подумайте об оклейке панелей обоями.

Ни для кого не секрет, что отделка белым цветом точно может добавить входа в дом ощущение свежести и яркости, но это может оставить пространство "бездушным". Поэтому установка эффектного (разноцветного) пола – отличный способ добавить индивидуальности, которая сохранит пространство ярким.



Произведение искусства – способ добавить цвета в прихожую / Фото Caroline Brackett / Emily Bolt Photography

Декорирование произведениями искусства – это простой способ сделать вход в дом ярче. Также это является хорошим способом поразить гостей вашим личным стилем.

Многие хозяева с опаской относятся к экспериментам с цветами, особенно сразу при входе в дом. Поэтому, если вы осторожно относитесь к декорированию цветом, начните с малого, а именно – с ковра.