Напоминает заколдованный лес: как выглядит столетний дом, стоящий посреди природы
- На 8-гектарной территории бывшей фермы расположен дом с панорамными окнами, большими комнатными растениями и биофильным дизайном.
- Интерьер включает деревянные балки, большую библиотеку, и бассейн во дворе, создавая ощущение единения с природой.
Дизайнер интерьера Мелисса Андерсон недавно закончила работу над роскошным домом в штате Нью-Йорк. Когда переступаешь его порог, то кажется, будто попал в сказку.
Очаровательный дом посреди леса
Этот дом был построен еще в начале 1900-х годов в голландском колониальном стиле. Он расположен на территории, площадью 8 гектаров, на которой когда-то была ферма. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на House Beautiful.
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По словам Мелиссы Андерсон, новые владельцы дома хотели создать в нем такой интерьер, который бы соответствовал природе вокруг. Они стремились создать ощущение единения с окружающим пространством. Дизайнер решила сделать все возможное, чтобы каждая комната в доме была как спа-зона и подчеркивала пейзажи за окном.
Для этого в доме сделали очень много окон. Например, на кухне столешница расположена под окнами, поэтому во время приготовления пищи хозяева могут любоваться красотой на улице. В столовой и спальне – панорамные окна на целую стену. Благодаря этому комнаты наполнены естественным светом и зеленым цветом с улицы.
Интерьер кухни / Фото Джозефа Крамма
В доме очень много больших комнатных растений. Именно они, а также зеленые обои и деревянный пол как будто стирают границу между окружающим светом и домом. Кажется, как будто этот столетний дом лишь дополнение к спокойствию и красоте вокруг.
Биофильный интерьер столовой / Фото Джозефа Крамма
В гостиной размещена большая библиотека, а потолки – деревянные балки. Интерьер этой комнаты напоминает фермерский домик.
Оригинальная стена в гостиной / Фото Джозефа Крамма
В ванной комнате также есть окно, которое запускает в нее солнечный свет. В душе дизайнер сделала стеклянные перегородки, чтобы сохранять пространство открытым.
Интерьер ванной комнаты / Фото Джозефа Крамма
На заднем дворе дома расположен бассейн, который напоминает озеро посреди леса.
Зона у бассейна / Фото Джозефа Крамма
Андерсон и ее клиенты остались очень довольны результатом. Сейчас волшебный интерьер столетнего дома напоминает заколдованный лес.