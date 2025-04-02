Напоминает заколдованный лес: как выглядит столетний дом, стоящий посреди природы

Дизайнер интерьера Мелисса Андерсон недавно закончила работу над роскошным домом в штате Нью-Йорк. Когда переступаешь его порог, то кажется, будто попал в сказку.

Очаровательный дом посреди леса

Этот дом был построен еще в начале 1900-х годов в голландском колониальном стиле. Он расположен на территории, площадью 8 гектаров, на которой когда-то была ферма. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на House Beautiful.

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По словам Мелиссы Андерсон, новые владельцы дома хотели создать в нем такой интерьер, который бы соответствовал природе вокруг. Они стремились создать ощущение единения с окружающим пространством. Дизайнер решила сделать все возможное, чтобы каждая комната в доме была как спа-зона и подчеркивала пейзажи за окном.

Для этого в доме сделали очень много окон. Например, на кухне столешница расположена под окнами, поэтому во время приготовления пищи хозяева могут любоваться красотой на улице. В столовой и спальне – панорамные окна на целую стену. Благодаря этому комнаты наполнены естественным светом и зеленым цветом с улицы.



Интерьер кухни / Фото Джозефа Крамма

В доме очень много больших комнатных растений. Именно они, а также зеленые обои и деревянный пол как будто стирают границу между окружающим светом и домом. Кажется, как будто этот столетний дом лишь дополнение к спокойствию и красоте вокруг.



Биофильный интерьер столовой / Фото Джозефа Крамма

В гостиной размещена большая библиотека, а потолки – деревянные балки. Интерьер этой комнаты напоминает фермерский домик.



Оригинальная стена в гостиной / Фото Джозефа Крамма

В ванной комнате также есть окно, которое запускает в нее солнечный свет. В душе дизайнер сделала стеклянные перегородки, чтобы сохранять пространство открытым.



Интерьер ванной комнаты / Фото Джозефа Крамма

На заднем дворе дома расположен бассейн, который напоминает озеро посреди леса.



Зона у бассейна / Фото Джозефа Крамма

Андерсон и ее клиенты остались очень довольны результатом. Сейчас волшебный интерьер столетнего дома напоминает заколдованный лес.