Чарівний будинок посеред лісу

Цей будинок був побудований ще на початку 1900-х років у голландському колоніальному стилі. Він розташований на території, площею 8 гектарів, на якій колись була ферма. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на House Beautiful.

До теми Будинок на Гаваях, який нагадує райський куточок: цей інтер'єр просто вражає

За словами Мелісси Андерсон, нові власники будинку хотіли створити у ньому такий інтер'єр, який би відповідав природі навколо. Вони прагнули створити відчуття єднання з навколишнім простором. Дизайнерка вирішила зробити все можливе, щоб кожна кімната у будинку була наче спа-зона і підкреслювала краєвиди за вікном.

Для цього у будинку зробили дуже багато вікон. Наприклад, на кухні стільниця розташована під вікнами, тож під час готування господарі можуть милуватися красою на вулиці. У їдальні та спальні – панорамні вікна на цілу стіну. Завдяки цьому кімнати наповнені природним світлом та зеленим кольором з вулиці.



Інтер'єр кухні / Фото Джозефа Крамма

У будинку дуже багато великих кімнатних рослин. Саме вони, а також зелені шпалери та дерев'яна підлога наче стирають межу між навколишнім світлом і будинком. Здається, наче цей столітній дім лише доповнення до спокою і краси навколо.



Біофільний інтер'єр їдальні / Фото Джозефа Крамма

У вітальній розміщена велика бібліотека, а стелі – дерев'яні балки. Інтер'єр цієї кімнати нагадує фермерський будиночок.



Оригінальна стіна у вітальні / Фото Джозефа Крамма

У ванній кімнаті також є вікно, яке запускає у неї сонячне світло. У душі дизайнерка зробила скляні перегородки, щоб зберігати простір відкритим.



Інтер'єр ванної кімнати / Фото Джозефа Крамма

На задньому дворі будинку розташований басейн, який нагадує озерце посеред лісу.



Зона біля басейну / Фото Джозефа Крамма

Андерсон та її клієнти залишилися дуже задоволені результатом. Зараз чарівний інтер'єр столітнього будинку нагадує зачарований ліс.