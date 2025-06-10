Уже вышли из моды: 4 устаревших цвета краски для кухни

При выборе цвета важно учитывать различные контекстуальные факторы, такие как освещение, мебель и сочетание оттенков с другими материалами. Если ваша цель – модернизировать и оживить кухню, цвет может служить прекрасной основой для такой трансформации.

Есть несколько устаревших цветов краски для кухни, от которых дизайнеры интерьера буквально устали. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на martha stewart.

Смотрите также Влияет не только размещение мебели: 5 способов, как можно создать уютную и изысканную гостиную

Устаревшие цвета краски для кухни

Оранжевый и горчично-желтый – цвета, которые часто могут быть сложными для применения в дизайне кухни. Хотя эти яркие оттенки когда-то считались теплыми и привлекательными, сейчас они стали вызывать эстетику 1970-х годов. Несмотря на то, что эти цвета не являются плохими по своей сути, их модернизация может быть сложной, особенно когда они использованы в отношении постоянных элементов, таких как шкафы или отделка стен.

Белые глянцевые кухни приобрели популярность благодаря своему свежему, чистому и современному виду, особенно в жилых помещениях с открытой планировкой. Отражающие поверхности усиливают свет, создавая иллюзию большей и яркой кухни. Однако, как отмечают специалисты, то самое глянцевое белое покрытие теперь может казаться слишком клиническим и неумолимым. Кроме того, глянцевые поверхности, как правило, подчеркивают отпечатки пальцев и пятна, что может быть непрактичным.



Белые глянцевые кухни выходят из моды / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Красные лакированные кухни переживают спад популярности. В современном дизайне этот глянцевый красный оттенок может показаться более напористым и "агрессивным", чем современным.

В небольших кухнях использование глубоких синих оттенков может создать ощущение тяжести или формальности, что может не соответствовать желаемой атмосфере пространства, где комфорт имеет первостепенное значение.