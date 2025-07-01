Какая идеальная цветовая палитра для большой кухни

При обустройстве кухни владельцы домов учитывают множество вещей, одной из которых является выбор цвета краски. Этот выбор существенно влияет на общую эстетику пространства.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на idealhome.

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Цвета для большой кухни

На просторной кухне есть больше возможностей для использования темных оттенков краски на различных элементах, в частности на стенах, шкафах или кухонном острове. В больших помещениях, особенно на кухнях со столовой, стратегическое использование краски служит эффективным методом разграничения различных зон, выделяя отдельные зоны для подготовки, приготовления пищи, приема пищи и общения.

Большие кухни часто выигрывают от естественного освещения, что позволяет эффективно использовать смелые и насыщенные темные цвета. Использование темных оттенков способствует созданию теплой и уютной атмосферы, не давая кухне выглядеть слишком холодной.

Темно-синие, коричневые и угольные цвета прекрасно подходят для кухонных шкафчиков, поскольку они привносят ощущение глубины и насыщенности, добавляя пространству драматизма и изысканности,

– объясняет Виктория Ярдли, управляющий директор Victory Colours.



Кухня в темных оттенках / Фото Unsplash

Они могут гармонично сочетаться с широким спектром материалов и текстур, таких как натуральное дерево, латунная фурнитура, белые или мраморные столешницы, что делает их универсальным вариантом для различных стилей дизайна кухни. Кроме того, темные оттенки эффективнее скрывают пятна и разливы, чем светлые, что делает их практичным выбором для кухонь с высокой проходимостью.