Даже небольшие комнаты станут большими: 7 цветов краски, которые создадут этот эффект
- Выбор правильного цвета краски может визуально увеличить пространство маленькой комнаты, в частности использование нежного белого, кремового, темно-синего, сине-серого, зеленого шалфея, светло-голубого и бледно-серого цветов.
- Эти цвета создают иллюзию пространства, отражают свет и придают комнате изысканности и стиля.
Проектирование небольшого пространства может быть сложной задачей. Конечно, все хотели бы, чтобы некоторые комнаты в наших домах были больше.
Поскольку физически их сделать больше не получится, то визуально точно удастся. В частности, в этом поможет выбор соответствующего цвета краски. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
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Цвета, которые визуально сделают комнату больше
Универсальный белый всегда делает комнату больше. Однако, следует выбирать более нежный оттенок белого, чтобы он выглядел шикарно и роскошно, а не скучно и стерильно.
Многим не нравится белый цвет и это нормально. Однако можно присмотреться к кремового. Это отличный вариант для создания иллюзии дополнительных квадратных метров.
Теплый грязно-белый или кремовый оттенок – это вечный выбор для маленьких кухонь или коридоров. Это делает пространство светлым, отражая максимум света,
– говорит дизайнер.
Кремовый оттенок позволяет визуально увеличить комнату / Фото Unsplash
Создать изысканный и просторный вид комнате помогут ценные тона. Можно "играть" со смелыми, глубокими глубокими акцентными цветами, например, подумать о темно-синем для одной из стен. Поэтому, этот способ является идеальным, чтобы создать иллюзию глубины.
Питер Сполдинг, дизайнер интерьера и соучредитель Daniel House Club, говорит, что ему нравится мягкий, воздушный сине-серый оттенок. "Это как небо, что говорит о том, что ваше пространство безгранично", – отметил он.
Стильным оттенком является также зеленый шалфей. Этот цвет предоставляет намек на природу. К тому же он никогда не переполняет пространство и добавляет индивидуальности с балансом.
Зеленый шалфей сделает пространство стильным и большим на вид / Фото Unsplash
Независимо от того, какую комнату вы красите – детскую или даже домашний офис, светло-голубой цвет является отличным выбором для небольших помещений, поскольку он выглядит ярким и воздушным. Этот цвет имитирует открытость неба и создает ощущение покоя.
Бледно-серый может гармонично смотреться в крошечных современных интерьерах. Он имеет прохладный оттенок, хорошо отражает свет и сочетается как с теплыми, так и с холодными акцентами. Такой оттенок можно рассмотреть для гостиных и кухонь.