В общем есть несколько советов, которые помогут в выборе штор для дома. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @boiko.interior.design.

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Как выбрать шторы

Важно понимать, что ни один дизайнер не сможет дать работающий совет, который был бы универсальным и подошел абсолютно всем, поскольку это все очень индивидуально, а особенно, когда речь идет о шторах. Ведь их уже добавляют в интерьер на финальном этапе ремонта и они должны подчеркнуть дизайн, который есть именно в вашей комнате, а не утяжелить его или вообще испортить.

Дизайнер поделилась рядом советов, которые могут облегчить процесс выбора штор.

Первое – это соотношение будущих штор и окна, куда вы собираетесь их повесить. Это нужно для того, что все имело гармоничный и скоординированный вид. Конечно, было бы неплохо все же обратиться к специалисту, который может сделать профессиональный расчет, потому что самостоятельно с этим справиться может быть трудно.

Второе – обязательно необходимо смотреть ткань ваших штор на просвет. Это необходимо, чтобы понимать, какой она имеет вид в солнечный день, или при искусственном освещении, когда за окном темно.

Это очень важный этап, которым часто люди пренебрегают, но его лучше не забывать, потому что в результате это могут быть 2 абсолютно разные ткани и чтобы это не было потом для вас неприятным "сюрпризом", лучше предусмотреть этот момент.



Следует определить, какую функцию должны играть ваши будущие шторы / Фото Unsplash

Третье – нужно обращать внимание на функцию штор. Это зависит от того, с какой целью их выбирают люди. Так, для кого-то это может быть чисто визуальный (эстетический) эффект, а для других это может быть функционал.

В общем, есть плотные ткани, из которых изготавливают шторы, – вот они выполняют роль затемнения и даже звукоизоляции. Однако есть ткани полупрозрачные, например, лен (натуральный, искусственный), вот они больше выполняют эстетическую роль.

Так, дизайнер подчеркивает, что здесь всегда выбор остается за вами. К тому же она еще дала один совет по выбору ткани (плотной или полупрозрачной) – здесь стоит обращать внимание на пространство, которое уже сформировано в вашем доме и это даст понимание, или вам надо окно утяжелить или наоборот – облегчить его.