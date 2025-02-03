Сразу увеличат пространство: 5 цветов, которые делают маленькие ванные комнаты больше

Хотя функциональность является первоочередным фактором в любой ванной комнате, включение соответствующих элементов дизайна может превратить это пространство в безмятежный "оазис". Однако, если пространство ограничено, ванная комната может казаться тесной, а не расслабляющей.

Один из эффективных способов, как сделать это пространство большим – это выбрать правильный оттенок стен. В издании Martha Stewart поделились цветами, которые, по словам экспертов, могут создать иллюзию большей ванной комнаты, пишет 24 Канал.

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Светло-серый. Если вы беспокоитесь о том, что серый цвет покажется вам слишком холодным, не беспокойтесь – он на самом деле может быть очень теплым и привлекательным оттенком, если его продуманно подобрать. Выбирайте светло-серый цвет, поскольку он достаточно нейтральный, чтобы создать иллюзию света, что может сделать маленькие ванные комнаты больше.

Лаванда. Лаванда – это успокаивающий оттенок, который может придать вашей ванной комнате ощущение спокойной изысканности. Такой оттенок не только прекрасно отражает свет, но и добавляет тонкий слой элегантности, создавая атмосферу спа-центра в компактном помещении.



Лавандовый цвет может визуально увеличить пространство в ванной комнате / Фото с сайта marthastewart

Белый. Белая краска всегда является отличным выбором, когда речь идет о создании иллюзии большей ванной комнаты. Светлые цвета легко отражают свет, что придает комнате большего вида. Если вы хотите чего-то более теплого, но яркого и открытого, обратите внимание на грязно-белый, который также будет отличным вариантом.



Можно выбрать грязно-белый цвет для ванной / Фото с сайта marthastewart

Бледно-голубой. Это красочный нейтральный цвет, который все еще достаточно светлый, чтобы отражать свет и является вневременным цветом краски для ванной комнаты. В небольшой ванной комнате он может создать успокаивающее ощущение, одновременно увеличивая пространство благодаря тому, насколько он светлый и просторный.