Гостиные в 2025 году: дизайнеры отказываются от использования 9 цветов

Цвет обладает удивительной способностью определять атмосферу гостиной. Стало известно, от каких оттенков дизайнеры откажутся использовать в этом пространстве в 2025 году.

Чтобы гостиная имела современный и стильный вид, стоит избегать перенасыщенных цветов, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Какие цвета в модных гостиных мы не увидим в 2025 году

Холодный серый

Этот оттенок доминировал в гостиных в течение последнего десятилетия. Сейчас большинство людей уже отказались от сплошь серого интерьера, добавляя в него обычно цветные акценты. Впрочем, в 2025 году дизайнеры не будут использовать этот цвет вообще – даже в деталях.

Слишком холодные, серо-голубые оттенки теряют актуальность. Они часто создают стерильную атмосферу вместо уютной. К тому же серый тесно ассоциируется с фермерским стилем, который когда-то был чрезвычайно популярным, но теперь кажется старомодным и клишированным.

Дизайнеры вместо холодного серого рекомендуют теплый тауповый или бежево-грибной оттенок, как на этом кадре / Фото Urbanology

Чистый красный

В 2024 году тренд "неожиданного красного" стал вирусным. Яркие красные акценты использовали для придания динамики интерьеру. Но хотя этот цвет в небольших дозах может выглядеть эффектно, в 2025 году чистый красный не будет в моде – особенно в гостиных.

Насыщенный красный часто имеет агрессивный вид, и его трудно вписать в современный интерьер. Вместо него стоит обратить внимание на жженую сиену – глубокий, землистый красный с коричневыми оттенками. Он добавляет тепло и глубину, не перегружая пространство.

Коричневые оттенки этого красного делают его более уютным / Фото Future

Темно-синий

Темно-синий в сочетании с белым был классической комбинацией в течение многих лет, но чрезмерное использование этого сочетания привело к тому, что такие интерьеры постепенно стали казаться устаревшими. Несмотря на свою классичность, темно-синий может казаться слишком тяжелым и перегруженным, особенно в небольших гостиных, где он создает эффект замкнутого пространства.

Вместо темно-синего дизайнеры выбрать выбрать сине-черный оттенок, который на несколько тонов темнее. Глубокий, мрачный синий с зелеными нотками выглядит намного богаче и современнее.

Как и темно-синий, дымчатый голубой оттенок на этом потолке имеет роскошное качество / Фото Kristofer Johnsson

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Шалфейно-зеленый

Хотя шалфейно-зеленый был чрезвычайно популярным в последние годы, его приглушенная мягкость начинает казаться предсказуемой. В 2025 году дизайнеры предпочитают глубокий оливково-зеленый – более насыщенную, земную альтернативу,, которая придает гостиной изысканность и ощущение устойчивости.

Оливковый имеет более загадочное настроение, чем шалфейный, создавая более изысканное пространство / Фото Lick

Цвет пылевой розы

Популярность цвета пыльной розы выросла благодаря ее мэякой, романтической эстетике, но в гостиной она может иметь слишком нежный или даже устаревший вид. Розовые гостиные начинают казаться ностальгическими и уставшими. Они не имеют той глубины или свежести, которые нужны современным жилым пространствам.

Дизайнеры рекомендуют более естественный терракотовый румянец – теплый, землистый оттенок розового. Он напоминает цвет необработанной штукатурки или обожженной глины, служа идеальной основой для стен.

Выбирайте терракотовые оттенки вместо розовой гаммы / Фото Farrow & Ball

Ярко-белый

Яркий, кристально-белый цвет может выглядеть слишком стерильным и не приветливым, ему не хватает глубины, которая сегодня необходима гостиным для создания теплой атмосферы.

Однако белый остается классической и вневременной опцией, особенно в маленьких гостиных, где он помогает визуально расширить пространство. Если вы ищете простой, чистый фон, замените ярко-белый на оттенок с легким подтоном желтого, серого или коричневого.

Дизайнеры советуют выбрать молочно-белый оттенок вместо чисто белого / Фото Brian Madden

Хантер-зеленый

Этот темный, насыщенный зеленый цвет с глубокими, почти хвойными оттенками уже исчерпал себя.

Вместо него дизайнеры советуют использовать глубокий зелено-черный оттенок, как на фото, или насыщенный землистый можжевельник.

Насыщенный зелено-черный оттенок – это идеальный выбор для сочетания с кожей или деревом / Фото Matti Gresham

Горчично-желтый

Яркий горчично-желтый может быстро перегрузить пространство, усложняя его сочетание с другими оттенками.

Если вы хотите интегрировать этот цвет в свой интерьер, его лучше комбинировать с подобными теплыми земляными оттенками, такими как охра и бордо, или же полностью заменить на более глубокий карамельный оттенок.

Изысканные медовые оттенки в этом пространстве имеют более современный вид, чем горчично-желтый / Фото Garruppo

Баклажановый пурпур

Баклажановый оттенок долгое время считался одновременно игривым и роскошным. Впрочем, он не имеет той многогранности, которую дизайнеры ищут в цветах 2025 года, особенно в гостиной.

Глубокие пурпурные тона трудно интегрировать в интерьер гостиной – они часто кажутся слишком мрачными или сложными для сочетания с нейтральными оттенками. Вместо них эксперты советуют обратить внимание на шелковичный цвет – мягкий красно-коричневый оттенок.

Этот насыщенный оттенок шелковицы на шкафах излучает изысканность / Фото Farrow & Ball