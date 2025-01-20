Дизайнеры предостерегают: 5 теплых цветов, которые никогда не надо использовать в ванной комнате

Ванная комната служит жизненно важным пространством, ведь это место, где вы готовитесь ко дню и отдыхаете перед сном, поэтому важно создать в этом пространстве уютную обстановку. Поэтому подбор цветов для этой зоны играет не последнюю роль и имеет большое значение.

Дизайнеры интерьера не рекомендуют использовать определенные теплые оттенки в оформлении ванной комнаты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

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Смелые, насыщенные цвета

Хотя смелые цвета могут добавить эстетическую привлекательность многим помещениям, желательно отказаться от таких цветов для ванной комнаты. Теплые, насыщенные оттенки, такие как красный, оранжевый и черный, могут не подходить для этого помещения, отмечает Александра Аквардо, основательница AGA Interior Design.

Многие люди, посещая ванную, хотят создать атмосферу спа-салона, поэтому дизайнер рекомендует использовать более яркие оттенки в других местах, а не в ванной.

Виктория Холли, основатель Victoria Holly Interiors, также считает, что черный цвет не совсем подходит для ванной комнаты, потому что он может казаться слишком мощным и не подходит для естественного освещения. И с функциональной точки зрения, он не будет хорошо выдерживать повседневное использование, добавляет дизайнер.

"Черный цвет также легко показывает пятна от воды, остатки мыла и пыль, что затрудняет сохранение чистоты в зоне интенсивного использования", – говорит Холли.



Насыщенные яркие цвета – не лучший выбор для ванной комнаты / Фото Unsplash (Jennifer Latuperisa-Andresen)

Темно-красный

Хотя дизайнеры не любят идею использовать любой тип красного в ванной комнате, темно-красный, в частности, является одним оттенком, которого действительно следует избегать.

Темно-красный потрясающий и может сделать вашу ванную комнату меньше и закрытой,

– говорит специалист.

Чтобы создать пространство ванной комнаты, в котором вам будет приятно проводить время, выберите что-то более "воздушное", например нежно-голубой. Дизайнеры отмечают, что ваша ванная комната выигрывает от цветов, которые создают свежий вид, а темно-красный часто может казаться тяжелым и устаревшим в этих помещениях.

Коричневый

Хотя коричневый может выглядеть роскошно в правильных условиях, он просто не является правильным выбором для ванной комнаты, считает Мэдисон Массаро, основатель Madison Lea Interiors.

Зато попробуйте коричневый цвет в гостиной или столовой, где этот цвет может иметь чрезвычайно изящный и гостеприимный вид.

Определенные оттенки зеленого / Желтый с зелеными оттенками

В последние годы люди все чаще стремятся интегрировать природную палитру цветов в свои дома. Специалист отмечает, что, в частности, зеленый шалфей и изумрудно-зеленый приобрели популярность.

Однако она указывает, что некоторые оттенки зеленого просто не подходят для ванной комнаты. Дизайнер не является сторонником использования в ванной комнате шартреза, неоново-зеленого, морской пены, папоротника, мяты или мха и тому подобное.

Массаро объясняет, как эти оттенки могут быть слишком резкими и создавать ощущение неудобства в пространстве.

Также не очень хороший вид создает сочетание желтого с зеленым в ванных комнатах. Специалисты говорят, что цвет не очень подходит многим оттенкам кожи, а в ванной вам захочется чувствовать себя на все сто, нанося макияж и оценивая наряд, готовясь к новому дню.

Кроме того, желтовато-зеленый перенесет вас назад во времени, и не в хорошем смысле, поскольку он может показаться устаревшим, говорит эксперт.