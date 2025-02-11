Они в приоритете: 5 мест в доме, которые нужно убрать в первую очередь до прибытия гостей

Для владельцев домов очень важно, чтобы их жилье было в идеальном состоянии, когда они принимают гостей. Независимо от того, есть ли у вас неделя или всего несколько дней до их приезда, желательно определить приоритеты в уборке и организации тех зон, которые будут наиболее значимыми для ваших посетителей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Приоритетные места, которые нужно убрать до прибытия гостей

Если вы сосредоточены на местах, которые посещают ваши гости больше всего, вы можете пренебречь прихожей. Однако этой зоне следует уделить первоочередное внимание.

Прихожая создает первое впечатление о вашем доме. Если она грязная и захламленная, то она может создать у ваших гостей впечатление, что дальше в доме тоже нечисто.

Чтобы улучшить впечатление гостей, желательно убрать эту зону. Если время ограничено, подумайте о том, чтобы по крайней мере скрыть беспорядок. Кроме того, убедитесь, что есть достаточно места для верхней одежды ваших гостей и выделите место в шкафу в прихожей для этого.

Поскольку гости, вероятно, больше всего времени будут проводить в гостиной, важно, чтобы пространство было опрятным и привлекательным, ведь у них будет достаточно времени, чтобы заметить грязные или беспорядочные пятна в комнате.

Поэтому найдите время, чтобы убрать весь видимый беспорядок и тщательно вытрите пыль и пропылесосьте помещение.



Гостиная – комната, которую стоит убрать в первую очередь / Фото Lotus Design N Print

Независимо от того, вы организуете посиделки на один вечер или принимаете гостей на несколько дней, все всегда оказываются на кухне. Очистите стол и столешницы как можно больше, чтобы поставить напитки, тарелки и любые угощения, которые могли принести ваши гости. Это особенно важно, если у вас есть кухня открытого плана.

Гостевая спальня. Это довольно очевидно, но все же стоит сказать. Если у вас гости остаются ночевать, убедитесь, что спальня, в которой они останавливаются, полностью убрана.

Ванная комната. Конечно, никто не хочет пользоваться грязной ванной. Поэтому обязательно стоит провести тщательную уборку гостевой ванной комнаты (или другой ванной комнаты, которой гости будут пользоваться).

Важно проследить за тем, чтобы унитаз был чистым, раковина вытерта и было свежее полотенце.



Ванную комнату стоит убрать до прихода гостей в первую очередь / Фото Claus Grünstäudl