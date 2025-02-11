Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Пріоритетні місця, які потрібно прибрати до прибуття гостей

Якщо ви зосереджені на місцях, які відвідують ваші гості найбільше, ви можете знехтувати передпокоєм. Однак цій зоні слід приділити першочергову увагу.

Передпокій створює перше враження про ваш будинок. Якщо він брудний і захаращений, то він може створити у ваших гостей враження, що далі в помешканні теж нечисто.

Щоб покращити враження гостей, бажано прибрати цю зону. Якщо час обмежений, подумайте про те, щоб принаймні приховати безлад. Крім того, переконайтеся, що є достатньо місця для верхнього одягу ваших гостей та виділіть місце в шафі в передпокої для цього.

Оскільки гості, ймовірно, найбільше часу будуть проводити у вітальні, важливо, щоб простір був охайним і привабливим, адже у них буде достатньо часу, щоб помітити брудні або безладні плями в кімнаті.

Тож знайдіть час, щоб прибрати весь видимий безлад і ретельно витріть пил та пропилососьте приміщення.



Вітальня – кімната, яку варто прибрати в першу чергу / Фото Lotus Design N Print

Незалежно від того, чи ви організовуєте посиденьки на один вечір чи приймаєте гостей на декілька днів, усі завжди опиняються на кухні. Очистіть стіл і стільниці якомога більше, щоб поставити напої, тарілки та будь-які частування, які могли принести ваші гості. Це особливо важливо, якщо у вас є кухня відкритого плану.

Гостьова спальня. Це досить очевидно, але все ж варто сказати. Якщо у вас гості залишаються ночувати, переконайтеся, що спальня, в якій вони зупиняються, повністю прибрана.

Ванна кімната. Звісно, ніхто не хоче користуватися брудною ванною. Тому обов’язково варто провести ретельне прибирання гостьової ванної кімнати (або іншої ванної кімнати, якою гості будуть користуватися).

Важливо простежити за тим, щоб унітаз був чистим, раковина витерта і був свіжий рушник.



Ванну кімнату варто прибрати до приходу гостей в першу чергу / Фото Claus Grünstäudl