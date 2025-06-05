Больше не бежевый: эксперты по интерьеру определили новый "нейтральный" тренд сезона

Полоски стали новым нейтральным трендом этого сезона. Это игривый, но в то же время универсальный узор, который можно сочетать с чем угодно, даже с другими принтами.

Полоски стали новым нейтральным трендом этого сезона. Это игривый, но одновременно классический узор, который можно сочетать с чем угодно, даже с другими принтами, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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Почему полоски – новый "нейтрал"

Полоски свежие, радостные и чрезвычайно универсальные. Они оживляют пространство, не перегружая его.

Их вневременность заключается в способности меняться: от классических "пляжных" полосок до элегантных узких полосок или даже смелых зигзагов. Широкие, будто нарисованные кистью полоски добавляют драматизма, а узкие – тонкой изысканности.

Полоски выдержали испытание временем, оставаясь популярными как простой и гибкий узор, подходящий к различным стилям – от морского до ар-деко. Их можно использовать в любой комнате: от ванной до спальни.

Полоски – новый "нейтральный" цвет / Фото Mustard Made

Лучше всего в полосках то, что они работают с любой палитрой цветов. Более того, их можно смело полоски с другими узорами, например клетками или цветами. Главное – сохранять согласованную цветовую гамму, чтобы все имело гармоничный вид.

Полоски также могут создавать иллюзии: вертикальные – поднимают потолок, а горизонтальные – визуально расширяют пространство.