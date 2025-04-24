Уникально и роскошно: Ким Кардашьян разместила в своей гостиной диван "космической эры"

Обустраивая гостиную, все хотят выбрать самую комфортную мебель. В частности, большое внимание уделяют выбору дивана, чтобы он был как удобным, так и эстетически привлекательным, а также "вписывался" в интерьер.

Нестандартный диван для своей гостиной выбрала Ким Кардашян. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

Смотрите также Как навести порядок в прихожей: 4 эффективных совета, которые помогут избежать беспорядка

В чем особенность дивана Ким Кардашян

Ким Кардашян выбрала для своей гостиной диван Pierre Paulin Dune.

Интересно, что он стал фаворитом среди знаменитостей более 50 лет после его создания. Сама модульная форма возникла в 1970 году, создана французским дизайнером мебели Пьером Поленом в сотрудничестве с Германом Миллером.

Ностальгия в дизайне интерьера становится все более популярной, поэтому можно наблюдать тенденции 70-х годов, что сейчас появляются в интерьере, и это изделие не является исключением.

Как видно из серого дивана в гостиной Ким Кардашян, людей он привлекает, поскольку его форма выглядит как нечто с другой планеты. Он состоит из четырех модульных частей, которые объединены, чтобы создать пространство с "вершинами и долинами" и это совершенно непохоже ни на что другое. Вместо классического силуэта дивана он добавляет что-то новое и отличное в гостиную.

К слову, сестра знаменитости – Кортни Кардашян дополнила гостиную в своем доме "облакоподобным" креслом. По словам дизайнеров интерьера, такое сиденье, которое она выбрала, идеально соответствует современным трендам.