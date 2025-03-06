Прихожая Кирана Калкина – мастер-класс по созданию незабываемого впечатления

Прихожая нынешнего обладателя "Оскара" Кирана Калкина включает консоль с местом для хранения, элегантное освещение и яркие произведения искусства. Все эти составляющие делают пространство стильным и гостеприимным.

Жена актера Джаз Чартон поделилась в Instagram фото их прихожей. Дизайнеры поражены, как минималистичный, но тщательно продуманный декор создает отличное первое впечатление. От темной изысканной консоли до удобного места для сидения – пространство настолько же функциональное, насколько и стильное, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность прихожей Кирана Калкина

Прихожая – это первое, что мы видим, заходя в дом, поэтому важно сделать ее гостеприимной и гармоничной. Это можно сделать благодаря нескольким простым аксессуарам.

Как выглядит прихожая Кирана Калкина: смотрите фото

По словам экспертов, один из лучших способов оформления прихожей – это наполнить ее вещами, отражающими ваши вкусы.

"Персонализируйте свою прихожую с помощью искусства и декоративных аксессуаров", – советует дизайнер Нина Лихтенштейн. Это может быть галерея семейных фото, картина, ваза с цветами или декоративные предметы, такие как геоды, скульптуры или растения.

На фото видно, что Киран и Джаз выбрали простые, но выразительные картины, которые украшают стены с обеих сторон, добавляя цветных акцентов в белое пространство.

Кроме того, Нина рекомендует использовать зеркала и отражающие поверхности из эстетических и практических соображений. Зеркала визуально расширяют и освещают пространство.

Поскольку прихожая является зоной с высоким уровнем движения, она может легко захламляться, поэтому Нина рекомендует использовать мебель и аксессуары, которые помогут упорядочить вещи и держать их под рукой. Речь идет о встроенных полках, корзинах, лотках и крючках. Стоит выбирать стильные варианты хранения, что гармонично сочетаются с интерьером, одновременно выполняя практическую функцию.

Консольный столик с дополнительными местами для хранения, как у Кирана и Джаз, – отличный способ совместить практичность и стиль.

Самое важное – обеспечить, чтобы мебель и аксессуары дополняли друг друга, создавая единую гармоничную концепцию. Важно также обеспечить хорошее освещение для создания правильной атмосферы.