Олицетворяют стиль певицы: как Майли Сайрус обустроила свои книжные полки

Книжные полки – это место в доме, которое идеально демонстрирует характер и стиль хозяев. Американской певице Майли Сайрус удалось тонко передать свою индивидуальность благодаря маленькой библиотеке в гостиной.

Элегантные книжные полки Майли Сайрус

Над интерьером в доме звезды работала дизайнерская студия ее матери Тиш Сайрус. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Майли обустроила место для книг на стеллажах под окном в гостиной. Черные полки дополняют черный цвет стен, оконных рам, дивана и коврика. Белые книги, которые на них лежат, создать замечательный контраст с остальным интерьером и стали акцентом.

Чтобы добавить цвета, певица поставила на полку большое комнатное растение. Дизайнеры называют книжную полку Сайрус – смелой и элегантной.

Я считаю, что наши книжные полки должны отражать наши личности и демонстрировать предметы, которые мы собирали на протяжении всей жизни. Относитесь к своей книжной полке, как к полотну, и создайте на ней произведение искусства с искусно оформленным "беспорядком",

– сказал дизайнер интерьера Бо Гелберг.

На книжных полках хранятся наши любимые книги и предметы декора, а потому они лучше любого другого элемента интерьера олицетворяют личность своих хозяев.