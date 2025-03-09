Эксперты назвали точную дату, когда нужно начинать весеннюю уборку

Весна – это лучшее время для того, чтобы навести порядок в домах, а также хороший повод избавиться от всего, что нам больше не нужно. Стало известно, когда лучше всего браться за масштабную уборку.

Конечно, можно начать весеннюю уборку в любой удобный день. Однако эксперты по клинингу убеждают, что для этого есть определенная дата. Именно тогда можно достичь в уборке лучших результатов и получить от этого удовольствие, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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Что говорят специалисты

Специалисты утверждают, что лучшее время для начала масштабной уборки – первый день весны. Весеннее равноденствие символизирует начало нового сезона, обновления энергии, поэтому психологически это может быть очень удачным днем для того, чтобы начать с чистого листа. К тому же, в этот период увеличивается продолжительность светового дня, что не только добавляет энергии, но и позволяет лучше увидеть участки в доме, которые требуют внимания.

В 2025 году первый день весны приходится на 20 марта, поэтому эксперты советуют запланировать эту дату в своем календаре как идеальный день для начала весенней уборки.

Обратите внимание! Специалисты составили список мест, с которых стоит начинать уборку. Так, они советуют избавиться от негативных вещей, одежды, которую больше не носят, очистить дом от ненужных бумаг и тому подобное.

Ли Третевей, эксперт по обустройству домов и интерьеров компании Sustainable Furniture, говорит, что начинать весеннюю уборку в этот период наиболее приятно. "Благодаря длинным вечерам весенняя уборка становится проще и приятнее даже после рабочего дня, поэтому уровень нашей мотивации будет выше", – отмечает он.

Большую уборку запланируйте на 20 марта / Фото Future PLC/ Dominic Blackmore

Кроме дополнительного естественного освещения, еще одним мотивирующим фактором является погода, считает Линдси Кромби, эксперт по уборке передачи This Morning и Ideal Home. Погода в это время позволяет открывать окна и браться за как внутренние, так и внешние работы – мытье окон, очистки водостоков или обновления двориков и садовых зон.