Это делают все: ошибки, которые допускает каждый, когда стелет ковровое покрытие на лестнице

Многие хозяева, обустраивая свой дом, выбирают стелить ковровое покрытие на лестницу. В конце концов, правильный подбор ковра может значительно улучшить общую атмосферу жилья и способствовать созданию уюта.

Однако получение безупречного коврового покрытия на лестнице иногда может быть испорчено типичными ошибками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на housedigest.

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Ошибки при установке коврового покрытия

Первая распространенная ошибка владельцев домов, когда устанавливают ковровое покрытие на лестницу, заключается в том, что лестницу предварительно не тщательно очистили. Это означает оставить грязь и другой мусор и продолжить раскладывать ковер, что может привести к появлению неровностей или недостатков, которые повлияют на общий вид вашей лестницы, особенно если вы выберете ковер светлого цвета.

Когда дело касается самого ковра, самые распространенные ошибки связаны с неправильным измерением или вырезом. Подкладки, которые кладут на каждую ступеньку, часто обрезают по всей длине лестницы, что приводит не только к непривлекательному виду, но и к опасности лестницы. Эти подкладки должны покрывать только ступеньки, а не подступенки.

Также коврики, тянущиеся сверху вниз, иногда обрезают слишком коротко. Во время измерения длины дорожки или коврового покрытия для лестницы важно помнить обо всех сгибах и складках.