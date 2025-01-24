Однак отримання бездоганного килимового покриття на сходах іноді може бути зіпсоване типовими помилками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на housedigest.

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Помилки під час встановлення килимового покриття

Перша найпоширеніша помилка власників будинків, коли встановлюють килимове покриття на сходи, полягає в тому, що сходи попередньо не ретельно очистили. Це означає залишити бруд та інше сміття і продовжити розкладати килим, що може призвести до появи нерівностей або недоліків, які вплинуть на загальний вигляд ваших сходів, особливо якщо ви виберете килим світлішого кольору.

Коли справа стосується самого килима, найпоширеніші помилки пов’язані з неправильним вимірюванням або вирізом. Підкладки, які кладуть на кожну сходинку, часто обрізають по всій довжині сходів, що призводить не тільки до непривабливого вигляду, але й до небезпечності сходів. Ці підкладки повинні покривати лише сходинки, а не підсходинки.

Також килимки, що тягнуться зверху вниз, іноді обрізають занадто коротко. Під час вимірювання довжини доріжки або килимового покриття для сходів важливо пам’ятати про всі згини та складки.