Крис Дженнер продает культовый особняк "Семейство Кардашьян" за 13,5 миллиона долларов

Крис Дженнер готовится распрощаться с очень дорогой частью телевизионного наследия своей семьи. Она выставила на продажу свою легендарную виллу в Хидден-Хилс за 13,5 миллиона долларов.

Этот элегантный дом служил домашней базой семьи Кардашьян более десятка лет и регулярно появлялся в эпизодах их популярного шоу, передает 24 Канал со ссылкой на Realtor.com.

Легендарный дом семьи Кардашьян выставлен на продажу

Фанаты "Keeping Up With the Kardashians" сразу узнают драматический чернобелый вход в дом с двумя огромными лестницами, ведущими на второй этаж.

69-летняя Крис, которая является матерью Ким, Кортни, Хлои, Кендалл, Кайли и Роба, приобрела этот дом вместе со своим бывшим мужем, Кейтлин Дженнер, за 4 миллиона долларов в 2010 году – через три года после того, как дебютировал сериал семьи Кардашян.

Справка: "Жизнь Кардашьян" – американское телевизионное реалити-шоу, которое транслируется с 2007 года по каналу "E". Шоу сосредоточено на повседневной жизни семьи Кардашьян-Дженнер, их близких и друзей.

Однако за 15 лет, прошедших с того времени, как она приобрела этот дом, жизнь Крис изменилась кардинально - так же, как и жизнь ее детей. В 2015 году она развелась с мужем после более 20 лет брака.

Крис, которая сейчас находится в отношениях с менеджером талантов Кори Гемблом, также расширила свое портфолио недвижимости и больше не использует этот большой дом как основной дом.

Ее дети также стали родителями и приобрели собственные роскошные имения в Лос-Анджелесе и окрестностях, а также далеко за его пределами.

Объясняя свое решение продать этот просторный дом площадью 8 000 квадратных футов, Крис сказала газете New York Times, что считает, что пришло время другой семье создавать свои собственные воспоминания в этих стенах.

Я разделила много незабываемых моментов в этом замечательном доме со своей семьей, и я с нетерпением жду, чтобы он начал новый этап с его следующими владельцами,

– сказала звезда.

Как выглядит особняк изнутри / Фото Realtor.com