Создает шикарный вид: цвет кухни, который является идеальным оттенком для теплого пространства

Часто домовладельцы, обустраивая свою кухню, боятся выбирать другие цвета для этого пространства, кроме нейтральных. Однако, многие присматриваются все же к такому цвету, как оранжевый.

Это оттенок, к которому на самом деле склоняются дизайнеры, и трудно отрицать, что он определенно "приглашает" тепло и индивидуальность в вашу комнату. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Оранжевые кухни

Многие домовладельцы думают, как привнести оранжевые тона на свою кухню. Есть несколько способов добавить этот теплый оттенок в ваше место для приготовления пищи.

Покрасьте стены и потолок оранжевой краской

Если вам нравятся яркие цвета на кухне, но вы не хотите, чтобы они переполняли пространство, есть вариант. Можно, например, использовать цветной подход только на стенах и потолке.

Будьте смелыми с оранжевой кухней

Если смелый, яркий и красочный идеально описывает ваш стиль дизайна интерьера, можно рассмотреть, как вариант, полностью цветную кухню. В общем, оранжевый – это цвет, который добавляет тепла, интереса и много индивидуальности, поэтому его использование создаст действительно интересное пространство-кокон.

В издании рассказали, что команда студии MMB полностью изменила эту кухню, используя именно такой подход. Шкафы, верхние стены и оконные рамы окрашены в один яркий оранжевый оттенок для эффектного дизайна.



Полностью оранжевая кухня / Фото Nick Sargent Photography / MMB Studio

Создайте ощущение ретро с помощью оранжево-белой схемы

Самый простой способ сделать более красочный оттенок сбалансированным и классическим на кухне – совместить его с белым. Этот дизайн является прекрасным примером, где более яркий оранжевый оттенок, который есть на нижних шкафчиках и сплошных шкафах, уравновешивается белыми верхними шкафами, стенами и столешницами.

Здесь также есть ощущение ретро, которое очень подходит ко всем тенденциям кухни 80-х и 90-х годов, которые возвращаются.



Сочетание оранжевого и белого на кухне / Фото Plykea Kitchens/Manuel Vasquez/A Small Studio

Добавьте неожиданного цвета на зону стеллажей

Не все хотят обустраивать красочную кухню, поэтому добавление только оранжевых оттенков – идеальный компромисс. Это также отличный способ добавить неожиданный цвет к нейтральной схеме.

На этой кухне простое окрашивание задней части открытых полок в яркий оранжевый оттенок придает пространству более уникальное ощущение.



Задняя часть зоны открытых стеллажей в оранжевом цвете / Фото Benjamin Moore