Дженнифер Энистон создала на кухне "кофейный уголок": повторить трюк звезды может каждый

Дженнифер Энистон поделилась идеей обустройства кухонного пространства, которая точно понравится кофеманам. Актриса создала специальный уголок, в котором наслаждается ароматным напитком.

Дженнифер Энистон показала в Instagram, как обустроила свой уголок для кофе. На мраморной столешнице она разместила эспрессо-машину и молочный пиннер, а на плавающей полке разнообразные однотонные чашки, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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"Кофейный" уголок Энистон

Энистон воплотила тренд кафекор - это пространство на кухне, которое имитирует кофейню.

Как выглядит "кофейный" уголок на кухне Энистон: смотрите видео



По словам экспертов, кофейные уголки не только прекрасно выполняют свою основную функцию, но и могут быть отличным способом использовать мертвые зоны пространства.

Если у вас есть неудобный угол на кухне, с которым вы не знаете, что делать, подумайте о создании кофейной станции. Вы можете продолжить кухонные шкафы в этот угол или поставить отдельный буфет. Повесить плавающие полочки сверху, чтобы пространство оставалось открытым, и стилизовать их красивыми стеклянными банками для хранения, оформленными печатными работами и чашками,

– советует Софи Клемсон, дизайнер интерьеров.

Плавающая полочка от стены к стене в интерьере Энистон также прекрасно подходит для горизонтального размещения чашек, а не вертикального, так они будут легко доступными и удобными для демонстрации. Эти полочки можно использовать для других кофейных аксессуаров, таких как фриттеры и банки для сахарных кубиков.

Убедитесь, что приборы, которыми вы часто пользуетесь, расположены в пределах легкого доступа на столешнице, а такие вещи, как пакеты с кофейными зернами, хранятся в шкафах, чтобы минимизировать беспорядок.