Кухонные шкафы Эммы Стоун разрушили стереотип о белом цвете

Стеклянный стол и плетеные стулья на кухне Эммы Стоун сочетают современную элегантность с винтажной утонченностью, и все это в сочетании с монохромными симметричными шкафами. В результате – пространство излучает опрятность и индивидуальность.

Актриса на примере собственной кухни показывает, что белая краска на кухонных шкафах добавляет визуального интереса пространству, одновременно функционируя как пустой холст для других цветных штрихов в пространстве, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность белой кухни Стоун

Эмма Стоун добавила в пространство тонких оттенков благодаря своей изумрудной духовке и зеленым растениям у раковины. Впрочем, основном комната остается нейтральной. Что действительно дополняет белые шкафы, так это другие текстурные акценты. Тканые детали плетеных стульев и гребенчатая наклейка над плитой создают игривую, но утонченную атмосферу.

Еще один способ добавить контраста – пол на кухне. Дизайнерам нравится светлый деревянный пол Эммы, который сочетаются с более темными деталями плетеных стульев и деревянного стола.

Деревянный пол и белые шкафы и стены – идеальная пара. Натуральный материал дерева является прекрасным компаньоном для белого, чистого и успокаивающего. Вместе они создают современный, вневременной стиль.

Если вы работаете на маленькой кухне, смелые узоры могут перегружать и делать пространство более тесным. Белый цвет, наоборот расширяет визуально помещение. Узоры уместно добавлять в меньшем количестве, например, на задней части кухни.