"Сверхсовременные" кухонные стеллажи Энн Хэтэуэй впечатляют с первых секунд: чем они особенные

Кухни занимают одно из центральных мест в доме, где семьи собираются вместе за едой и общением. Поэтому хозяева стремятся обустроить эту зону так, чтобы она не только имела гостеприимную и уютную атмосферу, но и создавала визуальный интерес.

В бывшем доме американской актрисы Энн Хэтэуэй кухня и стеллажи в ней действительно умеют завладеть вниманием и поразить стилем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

Смотрите также Настоящее дыхание весны: Риз Уизерспун показала изысканную сервировку стола

Чем особые стеллажи на кухне Энн Хэтэуэй

Бывший дом американской актрисы Энн Хэтэуэй в Нью-Йорке считается триумфом архитектурных амбиций. Разработанная Gramercy Design, бутиковой дизайнерской студией, базирующейся в Нью-Йорке, минималистичная кухня знаменитости с изысканными стеллажами умеет очаровать своим видом.

Архитектор Бен Аллен из студии Ben Allen подчеркивает практическую функцию полок над столешницей в дизайне кухни.

Мы любим предоставлять пространство для демонстрации всего, что касается кулинарии и еды, поэтому мы часто создаем открытые полки. На самой низкой полке будет место для вещей, которые используются ежедневно – соли и перца, масла и уксуса, возможно, открытой бутылки вина и горшков с травами,

– рассказывает он.

Более высокие полки можно использовать для очаровательных чашек, чайников и высококачественного фарфора, а вариации высоты и глубины этих стеллажей могут внести нестандартные штрихи в дизайн.

Кухонные стеллажи актрисы высотой 17 футов. Эти полки имеют, безусловно, интересный вид, выступая даже скорее как произведение кухонного искусства, а не практический выбор.

К слову, чтобы кухня с преимущественно белым цветом не имела холодный или старинный вид, можно усилить визуальный интерес легкими штрихами темно-коричневого, песочного и бежевого тонов.

К слову известная теннисистка Серена Уильямс показала дизайн своей ванной комнаты, использовав золотую стену для создания эстетической привлекательности в стиле ар-деко. Золотые обои добавляют изысканности комнате, превращая ее в волшебное пространство.