Как подобрать самый практичный цвет для кухни

Самым практичным цветом кухни является тот, который будет соответствовать вашему стилю жизни. Эксперты рассказали, каким оттенкам отдать предпочтение, для тех, кто имеет семью, часто принимает гостей и много готовит.

Как подобрать лучший цвет кухни в соответствии с вашим стилем жизни, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Лучший цвет для занятых или стрессовых кулинаров

Фото Benjamin Moore

Это зеленый или голубой – особенно для небольших кухонь. Зеленый успокаивает, что важно, если вас раздражает сам процесс приготовления пищи. Светлые оттенки также визуально увеличивают пространство.

Цветовой психолог Хелен О'Киф говорит, что зеленый – "оптимистичный цвет, который подходит для каждой комнаты".

Кухня часто функциональное пространство, которое может казаться отделенным от остального дома. Попробуйте перенести в нее общую цветовую палитру, особенно если это открытый план, чтобы создать гармоничный переход между зонами. В небольшой кухне важно сохранять светлость, но избегать стерильности. Здесь помогут бледно-голубые или зеленые оттенки, напоминающие о природе, небо, море.

Светлый голубой расслабляет тело, а более темный способствует выработке успокаивающих химических веществ – дарит ощущение покоя.

Лучший цвет для семейной кухни

Фото Farrow & Ball

Семейная кухня – это энергичное пространство, где сочетается все: от готовки до обучения. Но важен не только сам цвет, но и его оттенок.

Ярко-зеленый – для энергии, приглушенный – для спокойствия. Желтый и оранжевый могут создать радостную атмосферу, особенно как акценты: на фартуках, мебели, деревянных элементах.

Важна не столько палитра, сколько практичность: краска должна быть моющейся, а фасады выдерживать удары.

Лучший цвет кухни для тех, кто часто принимает гостей

Фото Farrow & Ball

Это либо темные нейтральные, или яркие насыщенные цвета – в зависимости от стиля ваших вечеринок.

Для создания интимной, гламурной атмосферы выберите темные цвета, например черный или угольно-серый. Они добавят драматизма и изысканности. Темная палитра также хорошо сочетается с тематическим декором.

Темно-синий или глубокий зеленый – хорошая основа. Добавьте яркий акцент на остров или шкаф.

Хотите более экстравагантно? Эксперты советуют ярко-желтый.

Обратите внимание! Темно-серый и коричневый– холодные, подавляют настроение. Желтый - энергичный, но может повышать уровень стресса.

Лучший цвет кухни для уютного домашнего пространства

Фото GeorgieRose Interior Design

Все больше людей хотят не глянцевую, а уютную кухню. Земляные розовые оттенки прекрасно подходят для шкафов, добавляют тепла и нежности.

Setting Plaster или более глубокий Templeton Pink создадут мягкий образ. Сочетайте с нежно-зеленым Cromarty на стенах. А для акцента - Mouse's Back на стульях или столе.

Для успокаивающей атмосферы выберите сочетание насыщенного красного Arras и зеленого Windmill Lane. Добавьте открытый кирпич, ротанг, дерево – и получите теплый и естественный интерьер.

Как выбрать правильный цвет кухни в соответствии со стилем жизни

Подумайте, какое ощущение вы хотите вызвать:

когда готовите,

когда в комнате много людей,

когда ужинаете при слабом свете.

Учтите, когда вы больше всего пользуетесь кухней – это поможет выбрать цвет, который днем будет ярким, а вечером уютным.

Если сомневаетесь, оставьте мебель нейтральными, а цвет добавьте на стены, пол, текстиль или декор.

Светлые цвета – делают пространство легким, но могут быть холодными.

Теплые цвета – добавляют уюта.

Темные цвета – сжимают пространство днем, но создают особую атмосферу вечером.