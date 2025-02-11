Кухня Майкла Дугласа похожа на художественную галерею: дизайнеры в восторге от подхода актера
На кухне звездной четы Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс можно увидеть изысканное сочетание эстетики и функциональности. Особую роль в пространстве играют открытые полки.
Майкл Дуглас, который живет со своей женой, голливудской звездой Кэтрин Зета-Джонс, поделился фото их кухни в стиле "спанифорно", передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.
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Красивая и практичная кухня Майкла Дугласа
Пространство имеет открытые стеллажи, подсвеченные точечным светом. Внешне оно напоминает галерею, где выставлены разрисованные сосуды и украшения.
Справка: "Спанифорно" – это стиль, который сочетает элементы традиционной испанской архитектуры со спокойной, солнечной атмосферой Калифорнии. Обычно он имеет сельские теплые тона, терракотовую плитку, натуральное дерево и непринужденную привлекательную атмосферу.
Кроме декоративных элементов, на кухне есть куча свежих овощей, готовых к приготовлению. Их цвета дополняют оттенки, присутствующих на разрисованной посуде.
Красота на кухне у супругов актеров: смотрите фото
Открытые полки – это практичный и стильный вариант для планировки кухни, а также удобный для приготовления пищи. "Когда вы много готовите, хочется иметь много открытых полок, чтобы все было под рукой," - говорит эксперт Бо Хелберг. Кухня не обязательно должна быть большой, как у Дугласа, чтобы повторить за ним.
Кухня – душа кожного дому. Щоб вона була не лише стильною, а й зручною, варто ретельно продумати наповнення. На щастя, у VIYAR представлений великий вибір карго, полиць, кошиків, сушок та інших товарів, з якими навіть маленька кухня стане функціональною та трендовою.
Специалист советует: если у вас ограниченное пространство, сочетайте открытые полки со шкафами в кухне.
Кроме маленьких кухонь, Хеллберг добавляет, что открытые полки идеально подходят для темных помещений, которым нужны дополнительный свет и цвет.