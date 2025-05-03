Бабушкин уют в стиле Голливуд: кухня Милы Кунис покорила дизайнеров

Кухня звездной четы – Эштона Катчера и Милы Кунис – оформлена во вневременном фермерском стиле, правда в несколько осовремененной его версии. Именно поэтому возникает двойственное ощущение: пространство выглядит "устаревшим" и модным одновременно.

Пространство пары беспрекословно сельское – с деревянными балками на потолке и естественными отделками. Но именно аксессуары, цветовая палитра и мебель делают его настоящей современной фермерской кухней, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность кухни Милы Кунис

Стеклянный подвесной светильник, черный холодильник с латунными ручками и черные столешницы на кухне Милы Кунис создают идеальный баланс между современной эстетикой и деревенской атмосферой. По словам экспертов, современная кухня в стиле фермерского дома – отличный выбор для тех, кто хочет совместить модный вид с вечной классикой.

Как выглядит кухня супругов: смотрите фото

Дизайнеры отмечают, что классическая фермерская кухня ценится за свою теплоту, уют и вневременной стиль. Но в современных домах этот вид можно поднять на новый уровень с помощью индустриального акцента - в частности благодаря использованию металлов различных типов.

Один из самых простых способов обновить фермерскую кухню - добавить различные металлы, в частности через фурнитуру: ручки шкафов, ящиков, смесители.

Латунь и медь добавят тепла, которое гармонично сочетается с деревенскими элементами, тогда как черненая сталь или матовое черное покрытие могут привнести индустриальный контраст, придавая пространству современное звучание.

Сочетание различных покрытий создает визуальный интерес и добавляет глубины кухне. Можно совместить латунные смесители с матовыми черными ручками для ящиков или выбрать технику из нержавеющей стали в контрасте с вытяжкой из меди. Главное – это баланс: стоит выбрать один – два основных металла и добавить третий как акцент, чтобы не перегрузить пространство.

Хотя металлы добавляют современного звучания, важно сохранить сущность фермерской кухни. Использование природных элементов, таких как открытые деревянные балки, полки из восстановленного дерева и сельский декор, помогает оставить пространство верным его истокам. Стиль фермерского дома – это сочетание красоты и функциональности: металлы добавляют изящества, но они должны уравновешиваться органическими материалами, что создают тепло и уют.

Так, Мила Кунис сочетает натуральные материалы, такие как дерево, с латунью, стеклом и черной краской и таким образом создает изящную и элегантную кухню.