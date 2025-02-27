Популярная, но для 2025 года устаревшая: от какой кухонной столешницы лучше отказаться

Кухонные острова – это важные элементы дизайна интерьера. Поэтому, когда их стиль устаревает, они могут испортить общий вид вашей кухни.

Эксперты считают, что в 2025 году немодными являются кухонные острова с гранитными столешницами, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Гранит уходит в прошлое: чем его заменить

Хотя существует большой выбор гранитных столешниц, не все они выдержали испытание временем. Пятнистый, голубовато-жемчужный и гранит теплых оттенков – стили, что когда-то пользовались спросом, а сегодня делают дом устаревшим. Сейчас дизайнеры отдают предпочтение ярким и стильным дизайнам.

Кухонные острова с пятнистой столешницей могут состарить кухню / Фото из открытых источников

Кухонные острова с голубовато-жемчужной столешницей лучше тоже заменить на современные варианты / Фото из открытых источников

В 2025 году популярными будут столешницы из фарфора, белого мрамора и с матовыми покрытиями. Также в моде будут оставаться деревянные благодаря своей вневременной привлекательности.

В 2025 году спросом будут пользоваться фарфоровые столешницы / Фото Courtesy of Caesarstone

Если замена столешницы кажется сложной, можно подумать о более простых обновлениях. Например, покрытие гранита самоклеющейся контактной бумагой с модным узором может стать легким и эффективным способом трансформации. Также можно обработать гранит, чтобы избавиться от его блеска, придав матовое покрытие.