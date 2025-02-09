Как оформить кухонные шкафы со стеклянными фасадами: 5 стильных способов

Кухонные шкафы со стеклянными фасадами могут значительно улучшить эстетическую привлекательность кухонного пространства, предлагая многочисленные практические преимущества. Они являются эффективным решением, ведь можно хранить и демонстрировать вещи, обеспечивая их чистоту и отсутствие пыли.

Так, есть несколько способов, как можно оформить шкафы со стеклянными фасадами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homesandgardens.

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Преимущества кухонных шкафов со стеклянными фасадами

В отличие от кухонных шкафов со сплошными дверцами, куда без лишних раздумий можно нагромоздить различные предметы, стеклянные шкафы требуют немного больше внимания, и за ними нужно будет ухаживать и организовывать, чтобы пространство имело опрятный вид.

Преимущество стеклянных кухонных шкафов заключается в том, что они позволяют хранить и выставлять кухонные предметы и посуду, не загрязняя их. Ведь, несмотря на то, что открытые кухонные полки остаются популярной кухонной тенденцией, недостатком является то, что любые предметы, которые вы там храните, могут подвергаться воздействию жира или пыли с рабочей части кухни и требовать регулярной уборки.

Как стилизовать такие шкафы

Держите их аккуратными и организованными с помощью специального хранения. То, как вы стилизуете шкаф, на самом деле зависит от того, где он находится и для чего вам нужно его использовать. Например, если ваши настенные шкафы для хранения размещены у места для приготовления кофе, есть смысл использовать их, чтобы продемонстрировать коллекцию замечательных чашек и иметь их под рукой.

Кроме того, если такой шкаф расположен возле плиты, вы можете использовать его для хранения посуды, готовой для раскладывания пищи. Так можно продемонстрировать самую лучшую стеклянную посуду, семейный фарфор или красивый сервиз.



Шкафы со стеклянными фасадами являются практичным и эстетическим решением / Фото Davenport Kitchens

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Выберите стекло с рифлением. Такие шкафы в последнее время становятся все более популярными, поскольку они очень удобны. Текстурированная поверхность такого стекла мягко размывает содержимое шкафа, а это значит, что хозяева могут получить преимущества от легкого вида шкафов со стеклянными фасадами, но им не нужно слишком беспокоиться о том, что внутри или как размещено содержимое.



Можно выбрать стекло с рифлением / Фото Sarah Griggs

Не переполняйте содержимое шкафов со стеклянными фасадами. Эксперты говорят, что при оформлении таких шкафов часто меньше значит лучше. В отличие от закрытых шкафов, которые могут скрыть запакованные и загроможденные полки, шкафы со стеклом этого не могут. Ограничение содержимого шкафа небольшим количеством тщательно сложенных предметов поможет достичь более спокойной атмосферы.

Сгруппируйте предметы по типу или цвету. Если вы хотите создать кухню со спокойной и гармоничной кухней, сгруппируйте предметы по типу или цвету, чтобы шкафы оставались эстетичными на вид. Например, стеклянная посуда идеально подходит для хранения в таких шкафах, она визуально помогает сохранить легкость и элегантность.



Можно сгруппировать предметы по типу или цвету / Фото Artichoke

Стилизуйте такой шкаф винтажными вещами и предметами коллекционирования. Если вы любите винтаж, то стеклянные шкафы – отличное место для демонстрации выбранных экспозиций.