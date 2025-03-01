Дизайнеры назвали 5 вещей, которые дешевят вид кухонных шкафов

Бывает, что кухонные шкафы выглядят слишком дешево, и это портит общее впечатление от пространства. Эксперты объяснили, почему так случается, и что следует делать.

Причины "бюджетного" вида кухонных шкафов могут быть разными: от их материала до декора вокруг, передает 24 Канал с ссылкой на Homes and gardens.

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Пять причин, почему кухонные шкафы некрасивы

Чаще всего кухонные шкафы имеют дешевый вид застрелу и скучную фурнитуру. Многие люди недооценивают силу кастомизированных ручек и кнопок для шкафов. Внимательный подход к выбору особой фурнитуры поможет превратить кухни в роскошные и уникальные. Если вы не уверены, какую кухонную фурнитуру выбрать, дизайнер кухонь Том Хоули рекомендует остановиться на классике. Он советует покупать ручки из высококачественного полированного хрома или старинной латуни. Они выполняют роль украшений, добавляя гламур и блеск.

На вид шкафов сильно влияет плохое освещение. В частности, на то, как воспринимается их цвет. Один единственный потолочный светильник или резкое, слишком яркий свет может сделать пространство неприветливым. Дизайнеры советуют совмещать разные типы типов освещения – подшкафное, потолочное, настенное.

Если вы обновили освещение и фурнитуру, но шкафы, по-прежнему, имеют дешевый вид, то, очевидно, проблема у материале, из которого они изготовлены. Ламинированные или МДФ шкафы часто могут удешевить вид кухни., поскольку им не хватает глубины натуральных материалов. Хотя поначалу они могут показаться экономичным вариантом, на самом деле их сложно обновлять, и они быстрее изнашиваются. Эксперты рекомендуют выбирать деревянные шкафы. Они более долговечны, красиво стареют и могут быть легко обновлены новым слоем краски или лака.

Некачественные кухонные столешницы портят вид и шкафов также / Фото Davonport

Иногда причина дешевизны кухонных шкафов кроется не в них., а в вещах, что их окружают. Обычно это кухонные столешницы. Изношенные или устаревшие столешницы, особенно изготовлены из бюджетных материалов, таких как ламинат, могут оказать существенное влияние на общее восприятие кухни. Даже если сами шкафы высокого качества, наличие недорогих, поврежденных или плохо ухоженных столешниц может удешевить все пространство, в частности вид шкафов. Дизайнеры советуют выбирать столешницы из мрамора., гранита, мыльного камня, фарфоры.

Также портить вид шкафов может фартук на кухне, особенно, если он изготовлен из устаревших плиток, а затирка потеряла цвет. Замена плиток может мгновенно освежить все пространство и подарить новую жизнь вашим шкафам.