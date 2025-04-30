Как стильно декорировать кухонные столешницы, не создавая ощущения беспорядка

Один из самых распространенных вопросов по оформлению кухни – как украсить столешницы так, чтобы они не казались загроможденными, и на них было удобно работать. Дизайнеры раскрыли несколько изысканных идей.

Оказывается, добавив небольшие предметы искусства, декоративную посуду или даже сезонные цветы, можно мгновенно усовершенствовать вид столешниц, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Как украсить кухонные столешницы по советам дизайнеров

Используйте кухонную утварь как декор

Если на кухонных столешницах мало места, то лучше всего использовать в качестве декора кухонную утварь. Эксперты советуют выбирать декоративные посуду и орудия. Стоит подумать о предметах из керамики, камня, глины, дерева. Они одновременно будут служить сервировочным элементом и акцентной деталью.

Используйте кухонную утварь для декора столешницы / Фото Davonport

Обновите вид с помощью элегантных бутылок для мыла

Одно из того, что мгновенно удешевляет вид кухонных столешниц, – это неэстетичные пластиковые бутылки для жидкого мыла или средства для мытья посуды. Они стоят на виду и часто не гармонируют с общим стилем кухни.

Чтобы устранить этот недостаток и одновременно украсить кухонные поверхности, просто замените обычные бутылки на многоразовые флаконы, подходящие к интерьеру.

Украсьте столешницу красивыми бутылками для жидкого мыла / Фото McGee & Co

Придерживайтесь минимализма

Чистота и порядок – главное при оформлении кухонных столешниц. Поэтому важно не переборщить с декором. Нужно добавить лишь одну – две акцентные детали, оставляя достаточно пространства для приготовления пищи и приема гостей.

Важно не переборщить с декором / Фото Elizabeth Krueger Design

Декорируйте растениями и цветами

Растения и цветы в красивых горшках и вазах быстро оживляют пространство. Можно декорировать столешницу маленькими горшочками с травами, такими как розмарин, базилик и тимьян – они не только украсят кухню, но и наполнят ее успокаивающими ароматами.

Украсьте столешницу цветами / Фото Emma Lewis

Продолжите стиль оформления полок на столешнице

Расширение стиля оформления полок на кухонные столешницы создает больше возможностей для стилизации и придает пространству стильного, многоярусного вида.

В этой кухне столешницу используют как дополнительную полку, украшая ее эклектичной смесью предметов / Фото Jan Baldwin

Используйте декоративные подносы

На больших поверхностях столешниц небольшие элементы декора могут иметь неуместный вид. Однако добавление декоративных подносов помогает создать отдельную зону для упорядоченного размещения любимых предметов и аксессуаров.

Подносы прекрасно подходят для размещения ваз с цветами, подставок для напитков и других небольших кухонных аксессуаров – они собирают все в одном месте, оставляя больше пространства для приготовления пищи. Кроме того, поднос легко передвинуть или убрать, в зависимости от того, какой частью кухни вы пользуетесь в данный момент.

Декоративный поднос на кухонной столешнице / Фото Elizabeth Krueger Design

Используйте многослойный подход к декору

Многослойность – главный тренд 2025 года, особенно когда речь идет о материалах и текстурах на кухне. Ставьте разделочные доски, картины или предметы разной высоты рядом для создания глубины и уюта.

В кухне на фото многослойные, теплые деревянные разделочные доски добавляют пространству характера, а также идеально дополняют естественный терракотовый оттенок краски на стенах. Другие элементы, такие как цветы и плетеная корзина, также придают текстуры и глубины стильному современному кухонному пространству.

Многослойная кухня / Фото Michael Sinclair

Добавляйте цветные акценты

Размещение ярких предметов на кухне может создать красивые акценты и привлекательные элементы контраста в интерьере.

В этой кухне простые детали, такие как миска с фруктами и деревянные доски для нарезки, изящно контрастируют с синей краской, добавляя пространству еще больше цвета и выразительности / Фото James Merrell

Придерживайтесь единой темы, стиля или отделки

Соблюдение определенной темы при декорировании облегчит выбор предметов, которые вы хотите разместить на кухонных столешницах. Выбор предметов одного цвета, стиля или текстуры поможет пространству иметь продуманный вид.

В этой кухне декоративные элементы на столешнице и полке выполнены в одном керамическом стиле / Фото Paul Raeside