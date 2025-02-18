Кухня Джимми Феллона: почему эксперты назвали ее предвестником больших изменений в тенденциях дизайна

Деревянная кухня - распространенный выбор среди знаменитостей. Подавляющее большинство из них обращаются к обработке материала. Зато известный американский телеведущий и комик Джимми Фэллоном решил оставить кухонный остров натуральным.

На первый взгляд кухня ведущего "Ночного шоу" не кажется чрезмерно минималистичной. Комик покрасил свои шкафы в песочно-красный оттенок, а стены оставил классически белыми. Однако самое важное то, что его деревянный кухонный островок остается неокрашенным, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем уникальность кухонного пространства Феллона

Натуральный остров контрастирует с другими яркими, современными элементами на кухне. Это создает не менее мощный эффект, если бы кухня была вся деревянной.

Несмотря на отсутствие деревянных шкафов, кухня телеведущего чувствуется деревенской и традиционной. То, что остров – единственное неокрашенное "дерево" на кухне, позволяет ему быть выразительным акцентом в пространстве.

Как выглядит кухня Феллона: смотрите видео

Дизайнеры говорят, что такой подход является вневременным.

Добавление природы в интерьер, кухни с деревом и органическими элементами имеют привлекательность благодаря текстурам и волокнам. Теплота и характер излучают из этих пространств. Долговечность и простота ухода за такой кухней будет делать ее всегда актуальной,

– говорит дизайнер из Нью-Йорката Артем Кроповинский.

Если вы решите комбинировать различные оттенки и текстуры, как это демонстрирует Фэллон, Кроповинский советует сочетать дерево с другими природными материалами, такими как камень или металл. Кроме того, важно учитывать освещение на кухне. Фэллон выбрал выразительную подвесную лампу. Она идеально подходит для зонирования и рабочего освещения.

Освещение подчеркивает очарование дерева. Естественный свет усиливает теплоту, а искусственное освещение подчеркивает глубину и текстуру. Напоследок, дизайнер советует уделять внимание даже мелким деталям. Он предлагает добавлять натуральные растения и деревянные инструменты.