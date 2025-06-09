5 ошибок, которые делают кухонный остров дешевым на вид

Кухонный островок является действительно важным элементом дизайна. Он служит центром для приготовления пищи и общения, но если его оформление или декор не соответствует общему стилю, это может испортить весь вид кухни.

От планировки и размера до стиля и декора – есть пять факторов, которые могут портить вид вашего кухонного островка, передает 24 Канал с ссылкой на Homes and gardens.

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5 вещей, которые удешевляют кухонный остров

Слишком много беспорядка

Избегайте беспорядка на кухонном острове / Фото Brian Wetzel

Чрезмерный беспорядок всегда удешевляет интерьер, и кухонные островки – не исключение. Используйте пространство под столешницей для хранения посуды и инструментов.

Оформляйте островок со вкусом. Скромная ваза со свежими цветами всегда будет хорошо смотреться, как и художественно сложенные кулинарные книги или стильный сосуд для крупных кухонных приборов.

Устаревшая или изношенная столешница

Столешница может делать кухонный островок дешевым / Фото Future

Материал столешницы должен соответствовать способу, которым вы пользуетесь кухней. Мрамор – классика, но он требует ухода и постепенно меняется со временем. Если вам нужно что-то практичнее, выберите, например, фарфоровые поверхности – они выносливые и легкие в уходе. Также можно улучшить вид столешницы декоративной фаской – она смягчает углы и предотвращает сколы.

Дешевые барные стулья для барной стойки

Барные стулья гармонично контрастируют с синими шкафами и белым островком, добавляя тепла и уюта / Фото Future

Может казаться, что барные стулья – только функциональный элемент, но они имеют большое влияние на общий вид. Если они плохого качества или не сочетаются со стилем островка – это сразу удешевляет интерьер.

Слишком большой островок

Слишком большой кухонный остров испортит общий вид пространства / Фото deVOL Kitchens

Часто то, что делает кухонный островок дешевым – это его размер. Слишком большой островок портит пропорции всего пространства, а также затрудняет передвижение.

Дизайнеры советуют выбирать меньший островок или полуостров, если пространство ограничено. Главное – баланс между формой, размером и функциональностью.

Слишком много контрастных материалов

Гармония – залог идеального вида острова / Фото Paul Craig Photography

Островок со слишком большим количеством различных материалов – чужеродный на вид, нарушает целостность дизайна и делает пространство менее изысканным.

Секрет – в целостности. Если вы выбрали смелый камень для столешницы – выберите другие цвета в соответствии с ним. Не более трех цветов во всей схеме – как, например, белый, темно-синий и сапфировый оттенок в приведенном примере.