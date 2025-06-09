5 ошибок, которые делают кухонный остров дешевым на вид
- Кухонный остров может быть дешевым на вид из-за беспорядка, устаревшую столешницу, дешевые барные стулья, слишком большой размер или чрезмерное количество контрастных материалов.
- Важно поддерживать баланс в дизайне, планировании и стиле, чтобы сохранить привлекательный вид кухонного острова и избежать визуальной путаницы.
Кухонный островок является действительно важным элементом дизайна. Он служит центром для приготовления пищи и общения, но если его оформление или декор не соответствует общему стилю, это может испортить весь вид кухни.
От планировки и размера до стиля и декора – есть пять факторов, которые могут портить вид вашего кухонного островка, передает 24 Канал с ссылкой на Homes and gardens.
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5 вещей, которые удешевляют кухонный остров
Слишком много беспорядка
Избегайте беспорядка на кухонном острове / Фото Brian Wetzel
Чрезмерный беспорядок всегда удешевляет интерьер, и кухонные островки – не исключение. Используйте пространство под столешницей для хранения посуды и инструментов.
Оформляйте островок со вкусом. Скромная ваза со свежими цветами всегда будет хорошо смотреться, как и художественно сложенные кулинарные книги или стильный сосуд для крупных кухонных приборов.
Устаревшая или изношенная столешница
Столешница может делать кухонный островок дешевым / Фото Future
Материал столешницы должен соответствовать способу, которым вы пользуетесь кухней. Мрамор – классика, но он требует ухода и постепенно меняется со временем. Если вам нужно что-то практичнее, выберите, например, фарфоровые поверхности – они выносливые и легкие в уходе. Также можно улучшить вид столешницы декоративной фаской – она смягчает углы и предотвращает сколы.
Дешевые барные стулья для барной стойки
Барные стулья гармонично контрастируют с синими шкафами и белым островком, добавляя тепла и уюта / Фото Future
Может казаться, что барные стулья – только функциональный элемент, но они имеют большое влияние на общий вид. Если они плохого качества или не сочетаются со стилем островка – это сразу удешевляет интерьер.
Слишком большой островок
Слишком большой кухонный остров испортит общий вид пространства / Фото deVOL Kitchens
Часто то, что делает кухонный островок дешевым – это его размер. Слишком большой островок портит пропорции всего пространства, а также затрудняет передвижение.
Дизайнеры советуют выбирать меньший островок или полуостров, если пространство ограничено. Главное – баланс между формой, размером и функциональностью.
Слишком много контрастных материалов
Гармония – залог идеального вида острова / Фото Paul Craig Photography
Островок со слишком большим количеством различных материалов – чужеродный на вид, нарушает целостность дизайна и делает пространство менее изысканным.
Секрет – в целостности. Если вы выбрали смелый камень для столешницы – выберите другие цвета в соответствии с ним. Не более трех цветов во всей схеме – как, например, белый, темно-синий и сапфировый оттенок в приведенном примере.