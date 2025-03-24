Квартира выдающегося Джорджо Армани полна "сюрпризов": как она выглядит внутри

Известный итальянский дизайнер Джорджо Армани имеет апартаменты в Нью-Йорке. Художник признался, что всегда мечтал жить на Верхнем Вест-Сайде. Глава знаменитого дома моды показал свое жилище, в интерьерах которого чувствуется его изысканный вкус.

Джорджио Армани вместе со своей командой штатных архитекторов спроектировал свой пентхаус в Нью-Йорке, передает 24 Канал со ссылкой на Elle decor.

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Какое внутри помещения Армани

Впервые дизайнер обратил внимание на здание, построенное в 1929 году в стиле неоренессанса во время поездки в Нью-Йорк.

Мне понравилось ощущение пространства в квартире, превышающее ее размеры благодаря непрерывным линиям обзора и большим окнам, выходящим на все стороны,

– признался художник.

Особенностью этой квартиры является сочетание Европы и США. Оно воплощается в витражных окнах, напоминающих готические церкви. Эти окна являются оригинальными и имеют свою легенду. Говорят, что архитекторы нашли инициалы Марион Дэвис, вырезанные на камине. Бывшим владельцем апартаментов был Уильям Рэндольф Гирст.

Справка: Мэрион Сесилия Доурас Дэвис (1897 - 1961) - американская комедийная актриса немого кино, продюсер, сценарист и филантроп. Удостоена звезды на Голливудской аллее славы. Уильям Рэндольф Херст-старший (1863 - 11951) - американский бизнесмен, политик и издатель газет, который построил крупнейшую в стране медийную компанию Hearst Communications, которая использовала эпатажные методы желтой журналистики. Находился в отношениях с Дейвис.

Шелковая облицовка стен в столовой, а также специально изготовленные столы, стулья, бра и ковер - все от Armani Casa / Фото Todd Eberle

Мистер Армани ждет гостей на обед / Фото Todd Eberle

Лестница ведет в гостевую комнату на втором этаже. Отделка стен в коридоре выполнена на заказ / Фото Todd Eberle

В гостиной стены облицованы глянцевыми панелями из березы, обрамленными металлом шампанского оттенка. Мебель, настольная лампа и декоративные аксессуары - все от Armani Casa / Фото Todd Eberle

Гостевая комната "башня" на втором этаже имеет специально изготовленную кровать, обтянутую тканью Armani. Письменный стол и стул - также от Armani Casa / Фото Todd Eberle

Оригинальные витражные окна 1920-х годов в гостевой комнате выходят на Центральный парк в нью-йоркском пентхаусе Джорджио Армани / Фото Todd Eberle

Туалетный столик из мрамора в гостевой ванной комнате, бра - от Armani Casa / Фото Todd Eberle