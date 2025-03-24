Джорджіо Армані разом зі своєю командою штатних архітекторів спроєктував свій пентхаус у Нью-Йорку, передає 24 Канал із посиланням на Elle decor.

Дивіться також Тут жила кінодіва 1930-х років: відомий будинок у Каліфорнії продають за 6 мільйонів доларів

Яке всередині помешкання Армані

Вперше дизайнер звернув увагу на будівлю, збудовану в 1929 році в стилі неоренесансу під час поїздки до Нью-Йорка.

Мені сподобалася відчуття простору в квартирі, що перевищує її розміри завдяки неперервним лініям огляду та великим вікнам, що виходять на всі сторони,

– зізнався митець.

Особливістю цієї квартири є поєднання Європи і США. Воно втілюється у вітражних вікнах, що нагадують готичні церкви. Ці вікна є оригінальними і мають свою легенду. Кажуть, що архітектори знайшли ініціали Маріон Девіс, вирізьблені на каміні. Колишнім власником апартаментів був Вільям Рендольф Гірст.

Довідка: Меріон Сесілія Доурас Дейвіс (1897 — 1961) — американська комедійна акторка німого кіно, продюсерка, сценаристка та філантропка. Удостоєна зірки на Голлівудській алеї слави. Вільям Рендольф Герст-старший (1863 — 11951) — американський бізнесмен, політик і видавець газет, який побудував найбільшу у країні медійну компанію Hearst Communications, яка використовувала епатажні методи жовтої журналістики. Перебував у стосунках з Дейвіс.

Шовкове облицювання стін у їдальні, а також спеціально виготовлені столи, стільці, бра та килим — усе від Armani Casa / Фото Todd Eberle

Містер Армані чекає гостей на обід / Фото Todd Eberle

Сходи ведуть до гостьової кімнати на другому поверсі. Оздоблення стін у коридорі виконане на замовлення / Фото Todd Eberle

У вітальні стіни облицьовані глянцевими панелями з берези, обрамленими металом шампанського відтінку. Меблі, настільна лампа та декоративні аксесуари — все від Armani Casa / Фото Todd Eberle

Гостьова кімната "вежа" на другому поверсі має спеціально виготовлене ліжко, обтягнуте тканиною Armani. Письмовий стіл і стілець — також від Armani Casa / Фото Todd Eberle

Оригінальні вітражні вікна 1920-х років у гостьовій кімнаті виходять на Центральний парк у нью-йоркському пентхаусі Джорджіо Армані / Фото Todd Eberle

Туалетний столик із мармуру в гостьовій ванній кімнаті, бра — від Armani Casa / Фото Todd Eberle