Вневременно и одновременно стильно: пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон показал, как обустроил патио

На улице уже весна, а это значит, что наступил сезон патио. Поэтому, домовладельцы думают над обновлением мебели и аксессуаров для этого пространства.

Пилот Формулы-1 показал, как он обустроил эту зону и какого цвета мебель подобрал. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Льюис Хэмилтон обустроил свое патио

Хэмилтон поделился публикацией в инстаграме, где демонстрирует то, как он обустроил эту зону. Так, он выбрал серый диван, который имеет одновременно элегантный и удобный вид.

Хотя серый цвет может казаться кому-то устаревшим или неинтересным, он может служить фантастической нейтральной основой для открытого пространства, особенно если его хорошо стилизовать.

Именно так произошло с патио Льюиса Хэмилтона, где серый цвет выглядит современно. Поэтому, его уличная мебель бесспорно стильная и изысканная.

По мнению специалистов, серый цвет – это отличный выбор как для внутреннего, так и для внешнего пространства, в значительной степени благодаря своей универсальности.

Адаптивность и сдержанный шарм серого цвета делают его отличным выбором для любого дизайнерского решения. Независимо от того, хотите ли вы современного минимализма, классической элегантности или уюта, серый предлагает вневременную основу, которая позволяет вашему личному стилю проявиться,

– говорит дизайнер Нина Лихтенштейн.

Специалисты указывают, что ключевым аспектом стилизации серой мебели является их сочетание с соответствующими цветами. Заметно, что Льюис выбрал кремовые декоративные подушки, которые прекрасно дополняют темный по тону диван.

Для четкого, чистого вида можно совместить также серый с белым. Это сочетание вневременное и свежее и идеально подходит для современной и минималистичной эстетики.