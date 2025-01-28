Маколей Калкин продал квартиру в Нью-Йорке, которую он купил подростком, за 7,75 миллиона долларов

Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин попрощался с одной из первых своих инвестиций в недвижимость. Он продал квартиру в Нью-Йорке, которую купил в 19 лет.

44-летний актер продал трехкомнатную квартиру с двумя ванными комнатами за 7,75 миллиона долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Realtor.com.

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Калкин продал свою первую квартиру, которую купил в 19 лет

Калкин, который стал известным в 10 лет, сыграв озорного Кевина Маккалистера в популярной франшизе "Один дома", купил эту квартиру в 1999 году за 1,73 миллиона долларов. На тот момент актер недавно женился на своей первой жене, Рэйчел Майнер. Через три года пара развелась.

Пока не известно, кто приобрел квартиру Калкина в Нью-Йорке.

Первая квартира площадью 551, 5 метра квадратных была выставлена на продажу 10 января за 7,75 миллиона долларов, но объявление было снято через день.

Согласно информации о другой квартире в том же доме, которая продается за потрясающие 32,5 миллиона долларов, здание, в котором Калкин когда-то жил, было построено в 1856 году как фабрика по производству шляп The Dandy, название которой сохранилось до сегодня.

Калкин продал свою квартиру в районе НоХо, расположенную в здании бывшей фабрики по производству шляп / Фото Realtor.com

Расположенное в популярном районе НоХо в Нью-Йорке, здание окружено большим количеством магазинов и ресторанов. Однако Калкин отметил в интервью 2016 года для Vulture, что район изменился за время, когда он владел этой квартирой.

Тогда Калкин рассказал, что распределял свое время между квартирой в Нью-Йорке и Францией, объяснив, что он сначала приехал в Европу, потому что думал, что там никто не будет знать, кто он. "Но оказалось, что нет, они меня узнавали, просто им было безразлично. Я подумал: "Где вы были всю мою жизнь?", – шутил он.