Маленькая кухня актрисы Дакоты Джонсон вызвала восхищение у дизайнеров

У актрисы Дакоты Джонсон кухня небольшого размера в орехово-зеленом цвете. Дизайнеры считают, что эта комната яркий пример того, как можно максимально использовать компактное пространство.

Увеличить ощущение пространства в маленьких комнатах – это непростая задача. Крошечная кухня Дакоты Джонсон – идеальный пример того, как оформить маленькое пространство, чтобы подчеркнуть его пропорции, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность кухни Дакоты Джонсон

Дизайнерская студия Pierce & Ward, имеющая офисы в Лос-Анджелесе и Нэшвилле, помогла воплотить пожелания Джонсон – создать интерьер, который отдает дань истории середины века и содержит неожиданные цветовые акценты. Горохово-зеленый цвет кухонных шкафов Дакоты Джонсон является подтверждением этого. Удивительно, но он совсем не уменьшает пространство, а только добавляет ему интриги.

Как выглядит кухня Дакоты Джонсон: смотрите фото

Дизайнеры отмечают, что в маленьких кухнях важно использовать каждый возможный уголок. А если еще и удастся замаскировать большинство кухонных элементов, пространство будет казаться гораздо больше.

Эксперты советуют использовать вертикальные шкафы до потолка для расширения пространства. Также стоит отдавать предпочтение шкафам со стеклянными фасадами, чтобы свет отражался по комнате, как это происходит на кухне Дакоты. Практические вещи, такие как стиральные машины, гладильные доски, холодильники и морозильные камеры, можно спрятать в декоративных шкафах.

Если ваша кухня еще меньше кухни Дакоты, один из приемов – частично встроить ее в стену и закрыть шкафами. Встроенная мебель поможет максимально эффективно использовать каждый уголок.