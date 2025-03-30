Мебель из черной кожи возвращается: известный дизайнер возродил устаревший тренд

Черная кожаная мебель – это то, чего избегают большинство дизайнеров. Сейчас владельцы домов предпочитают более уютную и тактильную мебель. Однако известный американский дизайнер интерьера Нейт Беркус решил вернуть черную кожу из прошлого.

Возвращение блестящей кожи

Беркус считается настоящим знатоком в интерьерах и трендах. Сейчас он считает, что пришло время возвращать черную кожу в наши дома. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Дизайнер назвал мебель из черной кожи – "классической и современной, независимо от эпохи или стиля". Он опубликовал подборку с идеями того, как можно интегрировать этот материал в свой интерьер. Это может быть черный кожаный диван, одно акцентное кресло или другие детали.

Сколько себя помню, я всегда находил место, чтобы использовать немного черной кожи в своих проектах. Это идеальная доза современности в комнате, которая наполнена классическими произведениями,

– сказал Беркус.

Черная кожа – это отличный способ добавить интерьеру роскоши и текстуры. Если правильно сбалансировать дизайн, то этот материал только осовременит его, а не сделает холодным или неуютным. Сейчас в тренде эклектичные интерьеры, а достичь этого стиля можно добавив винтажных деталей из черной кожи в классическую комнату.

Гладкая и блестящая текстура способна создать отличный контраст в нейтральном пространстве. Ее можно добавить в гостиную, коридор или кухню для того, чтобы разнообразить свой интерьер и вынести его на новый уровень стиля.