Почему мебель в гостиной выглядит дешево: эксперты назвали распространенные ошибки

Бывает, что купили мебель хороших производителей за достаточно солидную цену, расставили в гостиной, однако что-то мозолит глаз. Эксперты объяснили, почему порой гарнитур имеет дешевый вид.

Кроме того, специалисты рассказали, как убрать из гостиной атмосферу дешевизны, передает 24 Канал со ссылкой на House and gardens.

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Ошибка №1

Замените стандартную мебель массового производства на ту, что отражает стиль вашей жизни / Фото Mark Bolton

Главное назначение дома – удовлетворять потребности тех, кто в нем живет, отражая их личность через хороший дизайн, пространство и функциональность. Именно поэтому безликие покупки делают наши дома устаревшими и непривлекательными.

Последние тренды свидетельствуют, что все больше людей отказывается от продуктов массового производства, переходя на винтажные, на заказ изготовленные товары.

Ошибка №2

Избавьтесь от тематической мебели и создайте пространство, которое принадлежит только вам / Фото Becca Interiors

Гостиная – это сердце вашего дома, и она должна отражать вашу индивидуальность. Комбинируйте мебель из разных десятилетий и стилей, но найдите одну общую нить, что объединит все – это может быть определенный тип дерева, цвет, вдохновленный любимым произведением искусства, или даже ковер. Окончательный вид должен быть гармоничным, но не стандартизированным.

Ошибка №3

Спрячьте телевизор за индивидуальным встроенным мебельным решением и искусством / Фото Philip Durrant

Телевизионная тумба – одна из самых больших ошибок, которые часто можно заметить в гостиных. Телевизор является неизменной частью многих домов, но его черный блестящий экран обычно считается отталкивающим дизайнерским элементом. Поэтому эксперты советуют размещать его в специально разработанном шкафу или спрятать за искусством.

Ошибка №4

Вместо ярких цветов выберите беспроигрышную палитру спокойной роскоши / Фото Whittney Parkinson Design

Большинство из лучших дизайнеров мира утверждают, что не стоит оформлять весь дом в одном цвете, потому что он может иметь слишком однообразный вид. Это не значит, что вы не можете использовать одну цветовую палитру для всего дома. Например, если вам нравится оформлять интерьер нейтральными цветами, используйте разные оттенки этой палитры для мебели, чтобы создать гармонию в каждой комнате.

Цвет мебели так же важен, как и цвет стен. Оформление гостиной в бежевых, серых, песочных оттенках и теплых зеленых цветах, вдохновленных природой, придаст интерьерам мягкий и успокаивающий оттенок, который можно дополнять текстурами и оттенками, что меняются вместе с сезонами.

Ошибка №5

Не перегружайте маленькие комнаты – декорируйте их с помощью "правила тройки" / Фото Milo Brown

Распространенным является представление, что чем меньше комната, тем меньше должны быть мебель и отделка – на самом деле это не так. При работе с ограниченным пространством дизайнеры рекомендуют тщательно подобранную коллекцию необходимых элементов:

расстелить большой ковер, что станет основой для интерьера;

затем выбирать цвета из этого ковра, добавляя их по всей комнате;

Центральный стол может стать фокусной точкой в маленькой комнате, лучше всего его обрамлять креслами, направленными внутрь. Это помогает создать глубину и объем.

Также очень важно не выбирать слишком маленькую мебель. Убедитесь, что ваш стол и стулья достаточно большие, чтобы не выглядеть "куцыми", но не слишком большими, чтобы не забирать слишком много пространства и не затруднять движение по комнате.

Ошибка №6

Инвестируйте в индивидуальное хранение / Фото Sims Hilditch

Поиск идеальной мебели для гостиной часто зависит от масштаба и правильного расположения вещей в нужных местах. Если вам нужно максимально эффективно использовать пространство, стоит купить мебель на заказ или потратить дополнительное время на поиск антиквариата с правильными пропорциями.

Встроенная мебель дает людям именно то, что им нужно. Она особенно хорошо работает в квадратных или длинных гостиных, а также в неудобных пространствах.