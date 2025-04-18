Актриса Мишель Пфайффер села на кресло из рогов – и сеть разделилась на два лагеря
- Актриса Мишель Пфайффер опубликовала фото, на котором она сидит в кресле из меха и рогов, вызвав спор в сети.
- Поклонники разделились на два лагеря: одни восхищаются стилем, другие считают кресло опасной ловушкой.
Актриса Мишель Пфайффер выложила в Instagram фото, где она сидит в кресле из меха и рогов. Поклонники звезды не могут решить: эта мебель дизайнерский шедевр или опасная ловушка.
Кресла из рогов существуют еще с XIX века. Их часто используют в декоре как антикварные элементы, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.
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Противоречивое кресло Пфайффер
Актриса села в необычное кресло: смотрите фото
Многим поклонникам очень понравился современный деревенский стиль кресла Пфайффер с изогнутой формой и уникальной текстурой. Хотя большинство людей вряд ли купят такое кресло домой, теплое дерево и уютные ткани способны создать атмосферу загородного дома у озера.
Однако другая часть комментаторов значительно больше занималась безопасностью Мишель. Они сразу отнесли это кресло в список ошибок, которых следует избегать при покупке винтажной мебели.
"Это кресло имеет опасный вид! Будь осторожна, когда встаешь!", – написал один из пользователей сети.
Дизайнеры в свою очередь признают эстетику кресла. Сельский модерн - один из самых интересных трендов последнего года. Впрочем, не менее важно учитывать безопасность и функциональность мебели в доме. Такое кресло вряд ли будет удачным выбором для семьи с детьми или домашними животными.