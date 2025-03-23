Какую кухонную раковину выбрать в 2025 году: дизайнеры назвали 3 основных тренда

Лучшие кухонные мойки имеют привлекательный вид, скрывают беспорядок и облегчают домашние дела. Стало известно, какие раковины будут самые популярные в 2025 году.

Эксперты рассказали назвали лучшие мойки, на которые стоит обратить внимание тем, кто задумал ремонт на кухне, передает 24 Канал со ссылкой на House Beautiful.

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Мойки – рабочие станции

Кухонная раковина – станция / Фото Adam Kane Macchia

Сегодня большую популярность имеют кухонные мойки со встроенными аксессуарами, которые расширяют их функциональность. Они могут включать:

разделочные доски – позволяют нарезать продукты прямо над мойкой;

дуршлаги (коландеры) – удобно для промывки овощей или процеживания макарон;

сушилки для посуды – интегрированные или съемные, экономят место;

органайзеры – подставки для губок, контейнеров для мусора или переработки.

Рабочие мойки – идеальный выбор для тех, кто часто готовит.

"Мы наблюдаем рост спроса на рабочие мойки, которые максимизируют пространство и ускоряют процесс приготовления пищи и уборки благодаря интегрированным дуршлагам и разделочным доскам", - отметила руководитель трендов и дизайна компании Moen Джесси Бирчфилд.

Альтернативные материалы

Выбор уникального материала для раковины может сделать кухню интереснее / Фото Stoffer Photography

Кроме традиционных материалов – нержавеющей стали и эмалированного чугуна – есть много других, которые могут стать стильным акцентом в вашей кухне. В частности, это современный бетон или изысканный мрамор.

По словам дизайнера Моэн Бирчфилд, все большую популярность приобретают раковины из огнеупорной глины и гранита, поскольку они добавляют кухне уюта и ностальгических ноток, а также отличаются прочностью и практичностью.

Одночашевые раковины

Раковина с одной чашей на кухне / Фото Wit & Delight

Мойки с двумя чашами действительно остались в прошлом – раньше одна сторона использовалась для замачивания грязной посуды, а другая для ее ополаскивания. Однако такая перегородка лишь мешает поместить в мойку крупные предметы.

Одночашевая мойка - это кухонная мойка, которая имеет одну большую чашу без перегородок. Она позволяет легко мыть и замачивать большие кастрюли, противни и сковородки, поскольку в ней больше пространства, чем в двухчашевых моделях.

Если площадь кухни позволяет, следует рассмотреть вариант одночашевой мойки со смещенным сливом (а не центральным). Это позволит споласкивать предметы под краном, даже если с другой стороны стоит стопка посуды.